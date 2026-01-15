AIT力挺國防特別預算 林楚茵：一巴掌重重打在黃國昌臉上

林楚茵強調，AIT證明8年期國防特別預算不是黃國昌口中「大概3000億軍購」那套說法，一巴掌重重打在黃國昌臉上。（資料照）

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程後於14日返台，召開記者會聲稱美國國務院去年公布的5項軍購案加總約為3000億元，1.25兆元政院版「國防特別條例草案」相當高比例不是對美軍購。不過美國在台協會（AIT）昨表示，對於賴清德總統提出的1.25兆特別預算表示歡迎，民進黨立委林楚茵今（15日）在臉書發文強調，這如同一巴掌重重打在黃國昌臉上。

AIT發言人昨表示，如同AIT處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於社群媒體所述，「AIT對賴清德總統所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，AIT持續與台灣跨政治光譜領袖進行交流，已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣就強化防衛能力與嚇阻力的努力。

林楚茵強調，AIT所言也證明8年期國防特別預算不是黃國昌口中「大概3000億軍購」那套說法，一巴掌重重打在黃國昌臉上，黃國昌放話帶風向，就是要擋預算。

林楚茵昨日也在臉書發文提到，藍白八度封殺8年1.25兆國防特別預算，讓預算連進委員會審查的機會都沒有，國防預算在國內不審，黃國昌卻獨創「出國審」，回國高調放話「反對的決心更強烈」。

林楚茵強調：「預算不是不能砍，但連審都不審，到底是在監督什麼？不進委員會、不看內容，只會對外放話，就像還沒看考卷就先打零分。這不是監督，是作秀！」

