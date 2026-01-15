為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾爆放任無公務人員資格執行公權力 痛批中市府毀壞國家考試制度

    2026/01/15 12:12 記者蘇金鳳／台中報導
    有市民向本報爆料，市府有約用人員違反不得行使公權力的規定。（記者蘇金鳳攝）

    有市民向本報爆料，台中市住宅處任用一名「約用人員」，不但「承辦」市府公文，並以「約用人員」名義具名對外發出一系列公函，此外，還主持現場會勘並指揮正式公務員，甚至直接對市民發動「罰鍰」的行政處分，痛批市府毀壞國家考試制度與文官體制根基。

    台中市住宅處表示，約用人員為配合特定計畫、基金或專案預算，以契約方式聘僱。經查該案中約用人員僅協助蒐集事實資料，並未直接作成處分，相關公文也須經主管核定，依中央規定，這類輔助性工作不屬於行使公權力。

    該名市民不滿的表示，已二度向「台中市政府陳情整合平台」陳情，針對台中市政府長期任用「約用人員」執行公權職務的適法性提出嚴正質疑。然而承辦單位的回覆始終閃避核心問題。

    他並舉出 「公務人員任用法」、「公務員服務法」、「行政程序法」、「行政院及所屬各機關學校約用人員進用及運用要點」等重要法規，都已說明約用人員得辦理的業務，以非屬行使公權力之工作為限。

    他不滿指出，市政府長期且恣意違法任用「約用人員」執行公務人員的專屬職務，各級主管可藉「約用人員」的進用陋習，大肆引進親朋好友，以「臨時人員」的身份取代正式公務人員的法定編制，公然摧毀國家考選制度與文官體制根基。

    台中市住宅處表示，此案起因於市民反映南屯某社區3樓有住戶疑似在公用通道私設鐵門，恐影響公共安全，市府依法通知管委會限期改善，但相關住戶逾期未改善，市府因此依法裁罰，後續違規人提出訴願也已遭法制局駁回，市府將依法辦理。

