為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白共識新興預算先付委 民眾黨團公佈TPASS、生育補助等13項計畫

    2026/01/15 10:44 記者劉宛琳／台北報導
    立院民眾黨團今（15日）上午召開記者會公佈將先付委審查的13項新興計畫預算。（記者方賓照攝）

    立院民眾黨團今（15日）上午召開記者會公佈將先付委審查的13項新興計畫預算。（記者方賓照攝）

    立院去年九月迄今尚未排審今年度中央政府總預算案，立法院國民團、民眾黨團密集討論將TPASS通勤月票等新興計畫預算有條件付委審查。民眾黨團副總召張啓楷今在黨團記者會列出13項有共識計畫，民眾黨團總召黃國昌表示，和國民黨已討論好內容、取得共識，但不只這些，下午會再和國民黨團做最後確認。

    針對新興計畫先付委審查的部分，黃國昌上週五公開表示，他和國民黨一直在針對此事溝通、協調，「我手上的這份提案早就準備好了，不是只有TPASS」，本週他會和國民黨團的幹部討論。

    張啓楷表示，民眾黨團針對2000多億元的新興計畫，包含民生經濟、國防安全與和人民息息相關的一項一項檢討；張也透露，不只這13項。

    民眾黨團新興計畫提案內容如下：

    1.TPASS行政院通勤月票執行計畫

    2.公保生育給付差額補助2.35億元（各縣市）。

    3.勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助

    4.國家藥物韌性整備計畫一強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援

    5.因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫

    6.運動部-臺灣品牌賽事精選計畫

    7.數發部強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫

    8.AS-365N海豚型機隊升級中程計畫

    9.高雄-屏東間東西向第2條快速公路

    10.重點橋梁行車安全提昇計畫

    11.智慧政府數位化精進發展計畫一打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫

    12.關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫

    13.連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播