連AIT都罕見公開打臉 葉耀元諷：黃國昌「是要演給誰看」？

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，昨日返台記者會中稱，訪美後對1.25兆元政院版「國防特別條例草案」更加反對，聲稱立法院民眾黨團將自提版本。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文提出3點質疑，指AIT很少會公開打臉國外的政黨，諷刺黃國昌跟民眾黨「太誇張了」、「不知道自己在說什麼鬼」，他也質疑民眾黨裡面「一個國防相關專業人才都沒有」，對於自提版本的說法批評「是要演給誰看」？

葉耀元在臉書發文分享，AIT昨晚間罕見更新回應，進一步重申立場，且特別提及處長谷立言去年11月26日的表態，對總統賴清德提出的8年期新台幣1.25兆元國防特別預算表示歡迎，AIT指該立場已在官方社群媒體明確說明，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，以強化整體嚇阻力，這項立場符合《台灣關係法》，也延續歷屆美國政府長期以來的承諾。

葉耀元對此提出3點看法。其一，「不是美國政府說謊就是黃國昌唬爛他在美國開會的訊息。你覺得是對台立場一致的美國國務院，還是不知道自己在說什麼鬼的黃國昌在說白賊話呢」？

其二，民眾黨裡面「一個國防相關專業人才都沒有」，甚至也沒有中央政府的資歷，更別提對國防部通盤的理解。請問在這種狀況之下，民眾黨要提出自己的「國防特別預算草案」，是要演給誰看？

其三，一般來說，AIT很少會公開打臉國外的政黨，除非這個政黨不要臉的「死的說成活的，活的說成死的」這麼誇張，畢竟美國本來就沒有要干涉其他國家的民主內部競爭。所以AIT要「特地」的公開發言，其必然是因為黃國昌跟民眾黨「太誇張了」。對此葉耀元也直言，「我是覺得，要騙騙自己的支持者就算了，但不要丟臉丟到全世界去好嗎？」

