分析美國5公開背書等級 美智庫學者：對黃國昌信任就有很大的傷害

剛從美國返台的民眾黨主席黃國昌，14日召開記者會表示，去趟華府回來他反對賴政府1.25兆國防特別預算條例的決心只有更強烈，民眾黨不會接受政院版軍購，還企圖拉美國來為自己背書。不過美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日的貼文來打臉黃國昌。對此，美國蘭德智庫研究員王宏恩分析美國通常會透過公開程度來區分背書的5個等級。

王宏恩在社群Threads發文表示，身為美國智庫工作就是接待全世界各種拜訪與聆聽各種聲音，有時也會因為工作需要而邀請各方前來，無論對方想要in person or virtual。

王宏恩指出，這麼多接待下來，常常對方把國內政治帶進來進行各種控訴，但往往我們聽到這些時，都只是驗證了我們助理很認真地早就把這些都準備過了，所以通常都是給予不失禮貌地微笑，然後繼續交流對我們重要的問題。美國人心中的acknowledge跟recognize是不同的，線是清楚的。

王宏恩分析，當然，我們也知道這些見面拜訪可能產生的外溢效果，因此我們通常會透過公開程度來區分背書的等級，最高級當然是共同舉辦公開記者會，信任對方公開發言不會踰矩；第二是共同合照與內容接近的聲明稿；第三是活動公告以及公布參加者，但使用Chatham Rule而只能引用觀點但不能指名道姓；第四則是只見面而不透露任何細節；第五最糟的則是發公開聲明反駁，此時對信任就有很大的傷害。

我們自己透過行動來表明背書等級，但假如仍被其他政治操作，其實我們不是很在意，因為那是取決於對方受眾的程度，不是我們。我們能做的就是盡量接觸更多的看法與知識，協助做出對國家最有利的判斷。

