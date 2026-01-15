為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    外媒曝台灣高層赴美磋商 周軒：美國大概對黃國昌很不爽

    2026/01/15 13:09 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌「旋風訪美」返台後，宣稱反對政院版國防特別條例的決心反而更強烈，還稱民眾黨不會接受政院版軍購。不過美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日的貼文來打臉黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌「旋風訪美」返台後，宣稱反對政院版國防特別條例的決心反而更強烈，還稱民眾黨不會接受政院版軍購。不過美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日的貼文來打臉黃國昌，熟悉台美軍事交流的國防人士也提出質疑。政治工作者周軒發文表示，美國大概真的對黃國昌很不爽，在黃國昌開記者會後找了「彭博社」跟「路透社」兩家重要財經媒體放出消息，我方談判團隊已再度赴美要展開第六輪實體磋商，周軒諷刺，這跟自己發採訪通知宣布「閃電訪美」的等級是不一樣的。

    周軒在臉書發文指出，美國大概真的對黃國昌很不爽，在他回台灣開記者會講一堆543之後，找了「彭博社」跟「路透社」兩家重要財經媒體放出消息：「知情人士透露，台灣行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮預計14日晚間或15日清晨抵達華盛頓，並計畫在接下來幾天與川普政府官員會面。就降低美國對台出口關稅及促進投資進行磋商。由於此次訪問尚未公開，這些人士要求匿名。」

    周軒直言，美國談事情，是看你能不能決定事情，來決定新聞處理的方式，做為對比，和那種急急忙忙被通知的，還要自己發採訪通知宣布「閃電訪美」的，等級是不一樣。

    周軒在另一則發文也轉貼，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的我方談判團隊已前往美國，未來幾天將與川普政府官員舉行第六輪實體磋商，此行有四項談判目標，包含：
    第一，對等關稅再調降且不疊加MFN
    第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇
    第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展臺灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境
    第四，促進臺美貿易平衡，形成臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

