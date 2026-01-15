吳奕萱站路口拜票 民進黨新北議員初選爭取出線

民進黨籍吳奕萱投入參選新北市新莊區市議員，今早她攜手立委吳秉叡在捷運幸福站旁路口拜票。（記者黃政嘉攝）

過去在民進黨立委吳思瑤國會辦公室擔任主任的吳奕萱，1月起宣布投入參選新北市新莊區市議員，今早她繼續攜手立委吳秉叡在捷運幸福站旁的思源、幸福路口拜票，爭取民眾支持，吳奕萱表示，她第一個出來在新莊區站路口，目標是希望為民進黨在新莊現有版圖上，再多勝選1席。

「早安，大家好，祝大家上班順利。」吳秉叡與吳奕萱2人一早站路口微笑揮手、彎腰鞠躬向支持者握手，展現親和力，向在地民眾爭取支持。民進黨新北市議員民調初選預計農曆年後展開，新莊區市議員選戰，除現任議員爭取連任，民進黨部分另有3名新人爭取提名，包括吳奕萱、陳岱吟、翁昭仁，吳奕萱說，對於黨內的良性競爭，她不會感到壓力，而是一起把餅做大。

請繼續往下閱讀...

吳奕萱強調，她是新人中最年輕，資歷也是最完整的，她從21歲開始在吳思瑤國會辦公室、台北市議會共10年的政治資歷，今天也在新莊第一個開始站路口，展現年輕人的活力，讓新莊人看見她的行動力與執行力。

吳秉叡表示，民進黨在新莊區市議員選舉的提名有1個婦女保障，希望讓優秀人才出來選，吳奕萱是政治大學政治系畢業，也在吳思瑤國會辦公室擔任主任很長一段時間，她是很好的人才，因此推薦她出來，希望順利獲得提名，盼各位市民「老闆」也能支持她，讓她用她的專業經驗進入新北市議會。

吳奕萱攜手立委吳秉叡在捷運幸福站旁路口拜票，與支持者握手。（記者黃政嘉攝）

