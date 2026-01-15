澎湖子弟駐點家鄉！ 顏子傑接政院南部聯合服務中心副執行長

前桃園市秘書處長顏子傑，出任行政院南服中心副執行長。（行政院南服中心提供）

前桃園市政府秘書處長顏子傑，正式就任行政院南部聯合服務中心副執行長。顏子傑為澎湖子弟，前任副執行長陳慧玲因任澎湖縣議員詐領助理費案去職後，由顏子傑接棒，成為第2位澎湖籍副執行長。

身為澎湖子弟，顏子傑對於推廣家鄉文化不遺餘力。2016年台灣燈會在桃園舉辦時，他主動促成史上第一次的「澎湖燈區」，邀請澎湖天后宮媽祖駐駕燈區，並引進乞龜民俗活動，七美國中戰鼓隊跨海表演，並將西嶼漁火轉換為燈光展演，把澎湖人鬧元宵的節慶帶到國門之都，成功搭起離島與台灣本島的文化橋樑。

顏子傑為澎湖縣馬公市（風櫃）人，畢業於馬公高中、台北大學公共行政暨政策學系及台灣大學政治學研究所碩士，曾任職桃園市政府秘書處長、桃園市政府新聞處主任秘書，具備完整的行政歷練。南服中心管轄範圍涵蓋高雄市、屏東縣及澎湖縣。現任編制除執行長許乃文、副執行長陳文亮及謝文斌外，第3位副執行長，由顏子傑出任。

為強化對離島的即時服務，顏子傑未來將駐點澎湖，扮演「行動辦公室」的角色，負責督導、整合當地派駐機關，第一線傾聽民眾訴求並全力加速地方建設推動。另外澎湖旅外有百萬之眾，未來將加強與澎湖同鄉會的聯繫與互動，積極關懷民眾需求，讓南服中心成為澎湖旅外民眾最堅實的後盾，落實「離島不離心」的服務精神。

