白營學者稱賴清德有「十大惡行」 翁達瑞揭曾罵小英畜生：妖魔當道

立法院舉行總統彈劾案公聽會，受民眾黨邀請出席的退休教授林騰鷂不僅聲稱總統賴清德有「十大惡行」，還痛罵賴清德。翁達瑞指出，5年前就曾評論過林騰鷂「不帶髒字就不會罵人」，且當時林騰鷂還曾用「畜生」辱罵時任總統蔡英文。（資料照）

立法院昨日舉行總統彈劾案公聽會，受民眾黨邀請出席的東海大學法律系退休教授林騰鷂不僅聲稱總統賴清德有「十大惡行」，還痛罵賴清德。對此旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文指出，5年前就曾評論過林騰鷂「不帶髒字就不會罵人」，且當時林騰鷂還曾用「畜生」辱罵時任總統蔡英文。翁達瑞質疑，喜歡罵人是威權性格的展現，並指這種退休教授的人品可疑。

在藍白立委主導下，立法院針對總統賴清德提出彈劾案，昨日更召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，受民眾黨邀請出席的退休教授林騰鷂除了在開場細數總統賴清德的「十大惡行」，在最終答復時，又再度痛罵賴清德，稱「主權在民，主權不是在賴清德身上」。

林騰鷂也嗆，民進黨立委及推薦的學者都像「法律的呆頭鵝」，沒有讀通、讀透憲法，不清楚憲法基本精神。針對藍白不審預算強推彈劾的指控，林騰鷂則反批，1.25兆國防特別預算僅用兩張A4紙說明，賴清德與民進黨立委怎麼對得起自己的良心

翁達瑞在臉書發文指出，看到有個退休大學教授在立法院罵人，場合是彈劾賴總統的聽證會。這位學者叫林騰鷂，因為名字太特殊了，也讓翁達瑞想起，5年前曾經評論過他。當時對林的評語是「不帶髒字就不會罵人」的學者，那時林用「畜生」辱罵蔡總統。

翁達瑞也分析，老人家喜歡罵人是威權性格的展現，但進入國會殿堂就很不適。若不是精神上有疾病，這種退休教授的人品可疑。

翁達瑞也感嘆，最近這一陣子，感覺台灣幾乎要變成妖魔當道的國家，而且這個感覺越來越強烈。他也轉貼5年前的舊文，邀請網友一起來認識這位林騰鷂教授。

根據翁達瑞5年前的發文指出，當時立法院要審查監委提名人，國民黨推薦與會的是林騰鷂，但這位所謂的學者不審查提名人，反而用「畜生」辱罵蔡英文。翁達瑞也指出，林騰鷂是「國家政策研究基金會」的固定撰稿人，撰文的題目絕大多數衝著蔡政府而來，且號稱獨立運作的「國家政策研究基金會」，董事長是連戰，辦公室則由國民黨提供。

翁達瑞也提到，在進一步搜尋林騰鷂的學術背景後，發現了前所未有的履歷資料。林雖在東海大學網頁列了17篇期刊論文，但除了一篇之外，所有出版的關鍵資料完全看不到，僅提供看似期數與頁數的代號，而經過查詢跳出的頁面還是什麼都沒有，也找不到研討會名稱與會議地點等關鍵資料。

翁達瑞表示，林騰鷂也有6篇書評，相關的出版資訊一樣完全沒有，但點閱其中一篇，跳出來的竟然是聯合報的「讀者投書」。對此翁達瑞直言，在學術界這麼多年，第一次看到有學者把「讀者投書」列在自己的網頁。他也質疑「為何林騰鷂如此神秘兮兮，不願公開學術論文的出版資料？這些論文真的存在嗎？若這些論文是真的，又有什麼見不得人之處？」

