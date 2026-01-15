黃國昌稱自提國防特別條例 黃智賢嗆不要臉：你是文盲還是法盲？

台灣民眾黨主席黃國昌閃電結束訪美行程，昨日返台召開記者會表示，訪美後對1.25兆元政院版「國防特別條例草案」更加反對，聲稱民眾黨團將自提版本。（資料照）

台灣民眾黨主席黃國昌閃電結束訪美行程，昨日返台召開記者會表示，訪美後對1.25兆元政院版「國防特別條例草案」更加反對，聲稱民眾黨團將自提版本。媒體人黃智賢嗆黃國昌「不要臉」，強調依照現行規定立委沒有預算權，怒轟黃國昌「你是文盲還是法盲？」、「不要每次都搞違憲」。

黃智賢在直播中播出黃國昌開記者會的新聞片段，並稱播放時速度已經調快，因為黃國昌講話讓人很不舒服，她質疑黃國昌要形塑那種假掰的氣勢，想強調自己很重要，但是他很尊重美國，然後美國請求，所以一切「秘密」。對此黃智賢嗆「對別人的要求都是全程公開透明、要直播，碰到他自己一切都是黑箱」。

請繼續往下閱讀...

針對黃國昌稱要提自己的版本、不會讓行政院的版本通過，黃智賢也嗆他「這種就叫做不要臉」、「你那麼了不起你英雄，你現在提出你的版本」。黃智賢也強調自己不是幫行政院講話，行政院跟她沒關係。

黃智賢直言，依照現行規定，「要先通過預算這個特別條例，要通過法才能夠根據這個法來編列預算。通過法的時候比較簡略，沒辦法有很細步的金額，所以也不會來說明，要等到通過條例、通過法案之後，要等到付委、在委員會裡面才能夠說明，屆時看要刪或要砍都可以」。

黃智賢也嗆，「你不要每次都搞違憲，立委沒有預算權。黃國昌你是文盲還是法盲？還是沒有衛生啊？」強調立委是不能夠提預算的，立委只能刪預算、不能增加預算，沒有權利用法案包裝預算。

針對黃國昌稱要提自己的版本、不會讓行政院版「國防特別條例草案」通過，媒體人黃智賢嗆黃國昌「不要臉」，強調依照現行規定立委沒有預算權，怒轟黃國昌「你是文盲還是法盲？」、「不要每次都搞違憲」。（圖擷自YouTube「黃智賢夜問」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法