1.25兆預算只有3千億對美軍購？ 他戳破黃國昌話術：去年就說了！

民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌14日召開記者會說他去完美國後，讓他更堅定反對賴政府的1.25兆國防特別條例，還稱美方的人意外向他透露這1.25兆中有相當高比例不是對美軍購，批賴政府黑箱，想凹民脂民膏。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌跳出來戳破黃國昌話術，痛批黃國昌又說謊！

張育萌14日深夜在臉書發文，「黃國昌竟然是跑去美國後，才驚覺『1.25兆高比例不是對美軍購』，還拿這當聳動標題洗了一整天，真的越想越氣，為什麼要拿國務院去年就講過的事來騙人啊？國防特別條例從來就不只有對美軍購，草案就寫得清清楚楚，拜託黃國昌先學會識字，再來選立法委員。」

請繼續往下閱讀...

「沒關係，黃國昌要害大家集體降智，我們就來上公民補習班。只要你家有網路，就查得到行政院提的條例草案，草案名稱叫《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》——條例第四條，就寫得一清二楚，特別預算用在『7件事』。『精準火砲』、『遠程精準打擊飛彈』、『無人載具及反制系統』、『防空、反彈道及反裝甲飛彈』、『人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統』、『強化作戰持續量能相關裝備」和「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統』。」

張育萌進一步解釋，「『精準火砲』就是要買美國陸軍的M109A7自走砲，這是美軍現役同級品，如果可以配合新型彈藥，射程可達30公里，這樣的距離已經超過台北市區到台北港的距離，M109A7可以部署在離防守目標很遠的地方，過去曾被稱為『國軍遠程火力最後一塊拼圖』。『遠程精準打擊飛彈』其實就是大家最近常聽到的海馬斯火箭砲，如果台灣能再買到海馬斯，我們很可能成為世界上擁有海馬斯系統第二多的國家，只輸美國本土。台灣部署海馬斯火箭砲最關鍵的意義，就是要把本來的『灘頭決戰』，扭轉成『源頭打擊』，白話來說，就是擴大打擊範圍。原本只能在共軍登陸前盡力抵抗，未來射程範圍擴大，涵蓋福建沿海共軍軍事基地和港口。」

「『反裝甲飛彈』指的就是拖式飛彈和標槍飛彈。美國援助烏克蘭的計畫中，也把拖式飛彈當成重點。烏克蘭大量使用拖式飛彈，摧毀俄國的戰車。標槍飛彈也是同樣道理。俄國侵略烏克蘭後，標槍飛彈多次從俄羅斯戰車頂部『開罐頭』，讓裝甲車當場報廢。我講的這些，全部都是國務院已經批准的軍售，總價3500億台幣。對，就是黃國昌去了一趟美國之後，驚覺『對美軍購大概只有3000億』的這筆軍售。你知道嗎？這筆軍售在去年12月17日，五角大廈就公布了，這是美國歷史上，最大規模的對台軍售案。黃國昌家裡沒電視嗎？他不會看新聞嗎？」

張育萌接著說：「而且，美國不是講講而已。依照美國軍售程序，M109A7自走砲、海馬斯遠程精準打擊系統、拖式飛彈和標槍飛彈，通通已經進入『知會國會』的程序。台灣呢？在野黨還在程序委員會擋特別條例，連審查都不願意。我再講一次，整部《特別條例》從頭到尾就沒有說『1.25 兆全部要買美國武器』。不然幹嘛不直接叫《對美軍購特別條例》？因為就不是嘛。我敢直接跟黃國昌插賭，如果他在《特別條例》找到『對美軍購』4個字，我直播跟他道歉。自己搞不清楚狀況，特地跑到美國一趟才恍然大悟，已經夠丟臉了，還怕大家不知道，跑回台灣鬼吼鬼叫說都沒人告訴他。」

「我再講一次，黃國昌神神秘秘講的『軍購只有3000億』，就是川普政府一個月前，就已經公開讓全世界欣賞的『3500億對台軍售項目』。好，那剩下的要幹嘛？我舉個例子，『強化作戰持續量能相關裝備』聽起來像文言文，但內容包含很多細瑣的工作。舉例來說，台灣要自己提高軍工生產量，讓我們被包圍或阻絕時，還能夠撐住一段時間，具體的作法是，我們的戰備庫存要從原本的30天，進化到120天。應該很好懂了，這當然就不只是『向美國買武器』這麼單純，我們要把精準彈藥和各種一般通用彈藥，都提高至少3倍的庫存量。這個數量很大，當然越快做越好。」

「再來，全世界都在建立『非紅供應鏈』——有在玩無人機的朋友就知道，過去無人機市場幾乎被中國獨佔。所以，台灣要做的不能只是『向誰買無人機』，而是要建立自己的無人機生產系統——這也在《特別條例》裡，而且不是『對美軍購』。講到這邊，除了黃國昌開口閉口提的『3000億對美軍購』以外，還要做哪些事？應該非常清楚了。重點是，如果在野黨好好審《特別條例》，不管他們照原版通過或砍掉預算規模，國防部都要在10天內就把預算書表送進立法院。到時候，預算書表上就會有軍購的數量和交易期程。」

最後張育萌直言，「如果黃國昌真的這麼想知道「買了些什麼」，又永遠伸手牌，連川普對台軍售的新聞都不看。那他最該做的事，就是趕快讓《特別條例》進到委員會，讓國防部來當面回應他嚴厲的監督——就算條例通過了，他還可以在接下來送進來的預算書表上，對他不滿意的項目刪刪改改。在這個階段，他還可以看到他夢寐以求的軍購細節。我以上講的事，通通不用旋風訪美就都可以知道。黃國昌此行的成果，除了幾張擺拍的臭臉照以外，就是暴露自己對美國而言，只是個不做功課的麻煩製造者。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法