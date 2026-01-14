民進黨台南市長初選民調落幕 陳亭妃、林俊憲誰出線明揭曉

2026民進黨台南市長初選，由立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺。（記者陳逸寬攝；本報合成）

民進黨本週啟動2026年台南市、高雄市及嘉義縣長初選民調，繼完成高雄市及嘉義縣後，今天（14日）晚間台南市壓軸執行民調，由立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺。據了解，民調已執行完畢，民進黨明天（15日）上午將開封公布結果。

根據民調辦法，每日上午10時抽籤選出當晚執行縣市，並於晚間6時至10時30分由3家民調公司同步執行市內電話民調，翌日上午10時公布是否達到問卷有效樣本數，以及下一個執行縣市；若樣本數達標，將於10時30分邀請參選人或代表開封民調數字。

請繼續往下閱讀...

林俊憲晚間透過臉書表示，市長初選的民調已經結束，預計明天中午黨中央就會宣布結果。感謝今晚所有在家幫他顧電話的鄉親朋友，大家辛苦了。這段時間，無論是在第一線奔走，或是在家中默默守著電話、替他加油打氣的朋友，每一份支持、每一通電話，他都牢牢記在心裡。

林俊憲說，無論最後結果如何，都要誠心感謝一路以來陪伴他、鼓勵他、相信他的每一位鄉親。因為有大家的支持，他才能走到今天，也因為大家的團結與付出，這條路才能走得如此踏實。未來不論在任何位置，他都會記得這份信任，持續為台南、為市民全力以赴，「謝謝大家！」

陳亭妃也撰文指出，今晚民進黨台南市長初選民調已經順利完成，她要感謝每一位幫忙守在電話旁邊的朋友，許多支持者興奮地回報有接到電話，在這個時候「唯一支持陳亭妃」就是共同語言。今晚好好睡一覺，等待明天中央黨部早上10時30分會開封民調資料，「台南加油！民進黨加油！台灣加油！」

對於初選縣市能否團結動員？民進黨秘書長徐國勇今受訪表示，他對參與初選的黨內同志非常有信心，大家會團結往前走，在既有基礎上一起團結贏得2026選舉，而他擔任秘書長的腦子裡只有一個字，就是「贏」，所有行動都會朝這個目標進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法