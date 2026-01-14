為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨台南市長初選民調落幕 陳亭妃、林俊憲誰出線明揭曉

    2026/01/14 22:17 記者陳政宇／台北報導
    2026民進黨台南市長初選，由立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺。（記者陳逸寬攝；本報合成）

    2026民進黨台南市長初選，由立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺。（記者陳逸寬攝；本報合成）

    民進黨本週啟動2026年台南市、高雄市及嘉義縣長初選民調，繼完成高雄市及嘉義縣後，今天（14日）晚間台南市壓軸執行民調，由立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺。據了解，民調已執行完畢，民進黨明天（15日）上午將開封公布結果。

    根據民調辦法，每日上午10時抽籤選出當晚執行縣市，並於晚間6時至10時30分由3家民調公司同步執行市內電話民調，翌日上午10時公布是否達到問卷有效樣本數，以及下一個執行縣市；若樣本數達標，將於10時30分邀請參選人或代表開封民調數字。

    林俊憲晚間透過臉書表示，市長初選的民調已經結束，預計明天中午黨中央就會宣布結果。感謝今晚所有在家幫他顧電話的鄉親朋友，大家辛苦了。這段時間，無論是在第一線奔走，或是在家中默默守著電話、替他加油打氣的朋友，每一份支持、每一通電話，他都牢牢記在心裡。

    林俊憲說，無論最後結果如何，都要誠心感謝一路以來陪伴他、鼓勵他、相信他的每一位鄉親。因為有大家的支持，他才能走到今天，也因為大家的團結與付出，這條路才能走得如此踏實。未來不論在任何位置，他都會記得這份信任，持續為台南、為市民全力以赴，「謝謝大家！」

    陳亭妃也撰文指出，今晚民進黨台南市長初選民調已經順利完成，她要感謝每一位幫忙守在電話旁邊的朋友，許多支持者興奮地回報有接到電話，在這個時候「唯一支持陳亭妃」就是共同語言。今晚好好睡一覺，等待明天中央黨部早上10時30分會開封民調資料，「台南加油！民進黨加油！台灣加油！」

    對於初選縣市能否團結動員？民進黨秘書長徐國勇今受訪表示，他對參與初選的黨內同志非常有信心，大家會團結往前走，在既有基礎上一起團結贏得2026選舉，而他擔任秘書長的腦子裡只有一個字，就是「贏」，所有行動都會朝這個目標進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播