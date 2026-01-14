行程滿檔！楊瓊瓔幼獅工業區談關稅拚經濟 大慶夜市高唱｢追追追｣

宣布參選台中市長的國民黨立委楊瓊瓔，14日晚上到大慶夜市懇託拜票。（楊瓊瓔提供）

宣布參選台中市長的立委楊瓊瓔今天晚上前往台中市南區大慶夜市懇託鄉親支持，還高歌一曲「追追追」，支持民眾高喊「凍蒜」，並稱讚楊瓊瓔「好會唱」。除了到夜市發面紙拜票，爭取支持，楊瓊瓔今天上午也參加大甲幼獅工業區廠商協進會理事長交接典禮，針對台美關稅談判，要求「政府給數據，產業才能安心拚經濟」！

楊瓊瓔表示，她感受到大家對近期國際局勢的焦慮，特別是媒體上對於美國關稅議題傳得沸沸揚揚，搞得人心惶惶，她長期在立法院經濟委員會打拚，最清楚產業界要的是什麼，站在台灣經濟發展的角度，預測往往只是雜訊，對企業的成本計算與接單毫無幫助，要求中央政府應該儘快公布談判結果。

楊瓊瓔認為，只有政府正式公告的數字與政策，才是最精準、最可信的依據，希望政府不要再沉默，把確定的遊戲規則講清楚，讓人民安心、讓產業放心，我們才能穩住步伐，強化自身的競爭力。

楊瓊瓔更承諾，她將在地方層級做好基本功，給產業穩定的水電、充裕的用地，以及一個能幫大家過濾雜訊、解決問題的市府團隊；讓企業能心無旁騖地衝刺，讓政府成為企業最強的後盾，強調她會與產業界站在一起，用最務實的態度，守護台中的經濟命脈！

