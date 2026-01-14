96億打造的關廟砲訓部已駐紮 2大問題市府允助解決

市長黃偉哲帶隊視察新建的關廟砲訓部，了解官士兵的需求，協助解決問題。（台南市政府提供）

原稱「陸軍飛彈砲兵學校」的砲兵訓練指揮部從台南永康遷建關廟，斥資約96億元打造的湯山營區全新完工，去年底前順利完成移防，駐紮後發現電信通訊不佳，以及公共運輸機能待改善等2大問題，市長黃偉哲視察，允諾全力協助解決。

關廟砲訓部15日舉行落成啟用典禮，扮演遷建案重要推手的總統賴清德將出席剪綵，黃偉哲先實地視察，了解進駐後的起居與操練情形，以及整體環境狀況，針對官士兵的需求，協助完善營區的生活機能。

砲訓部反映新的營區裡手機訊號不佳，黃偉哲立即允諾會幫忙解決，經市府居中協助，電信業者已與軍方決議，將入內設立行動基地台，未來也會擇適當地點，建置永久基地台，官士兵們不必再傷腦筋。

針對公共運輸機能的提升，市府交通局也已與民代辦理會勘，軍方表達需求較高時間為每週五、日的晚間6至9點，搭乘的往返點是由砲訓部至關廟、高鐵等地，並希望規劃、設置「湯山營區」的站位。

為因應砲訓部公共運輸乘車需求，交通局從本月15日起，綠16線公車每天夜間2班次繞駛湯山營區，官兵與學員可搭乘晚上7點45分往關廟轉運站轉乘紅幹線，或直達高鐵台南站轉乘高鐵。

至於收假，可搭乘晚上8點15分高鐵台南站發車班次，約於8點40分抵達湯山營區，交通局未來也將依搭乘情形滾動檢討班次，提供官士兵們更便捷的大眾運輸服務。

黃偉哲視察時，感謝軍方的全力配合，完成新校區的硬體建設，為官士兵打造節能減碳與智慧管理並重的現代化營舍，以及生活空間，也期待未來在國防建設與城市發展上能再度攜手，創造雙贏。

黃偉哲說，砲校順利遷到新址，不僅只地理位置改變而已，官士兵們擁有完善的訓練場地，以及更嶄新的居住營舍更為重要，且對於地方而言，可加速關廟週邊交通，並帶動發展需求，而搬家後的永康舊址，也能開發更多公共建設，是創造多贏的美事。

國防部陸軍司令部委由南市府代辦「砲校遷建與開發案」，依「分期分區、代拆代建、先建後遷」原則推動，新的湯山營區距北側訓練場僅約10分鐘車程，成功實現「駐訓合一」的規劃目標，大幅縮短通勤時間，有效提升效率，強化戰備機動能力。

