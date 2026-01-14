總統：盼台美早日簽署「避免雙重課稅協定」 有助台積電在美深耕

賴清德總統今接見美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）訪問團。（總統府提供）

賴清德總統今接見美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）訪問團時表示，台積電前往亞利桑納州投資，正是台美交流最具代表性的成果，也是台美攜手合作最重要的象徵，期盼台美雙方能早日完成簽署「避免雙重課稅協定」，將有助於台積電與其供應鏈廠商在美國長期深耕，並為亞利桑納州與鳳凰城創造更多高薪工作與產業聚落成長的動能。

賴清德表示，台灣和美國除了共享民主、自由等普世價值，也在科技、經貿與人才培育等關鍵領域，逐步建立深厚而穩健的情誼。特別是近年來美國已成為台灣最大的海外直接投資地，占整體對外投資超過40%；同時台灣也成為美國重要的貿易及供應鏈夥伴。其中，台積電前往亞利桑納州投資，正是台美交流最具代表性的成果之一，這不只是單一企業的市場布局，也是台美攜手合作，台灣產業布局全球，打造高科技及半導體產業版圖最重要的象徵。

賴清德指出，面對人工智慧時代加速來臨，美國川普總統有意積極推動美國再工業化，以及打造美國成為人工智慧世界中心；台灣有意願也有能力，以自身完整的半導體及高科技產業生態系，結合美國強大的創新動能與市場規模，共同深化產業鏈結，攜手打造可信任的「非紅供應鏈」，讓台美之間的經貿合作、產業安全更加穩固緊密。

賴清德提到，台灣與亞利桑納州也高度重視人才培育及世代連結，雙方透過高等教育合作，推動半導體及AI人才培訓、雙聯學制、實習及研究交流，一步步為產業培養具備專業能力與國際視野的新世代。這樣的合作模式不僅回應產業實際需求，也讓台灣與鳳凰城不僅是科技合作的投資夥伴，更是共同培育未來人才的戰略夥伴。

賴清德強調，未來台灣將持續與美國推動更全面、更多元的往來。期待在訪賓的支持與努力下，台美雙方能早日完成簽署「避免雙重課稅協定」，不僅有助於台積電與其供應鏈廠商在美國長期深耕，也將為亞利桑納州與鳳凰城創造更多高薪工作與產業聚落成長的動能。

蓋蕾歌指出，此次訪團成員包括鳳凰城市議員歐布萊恩（Ann O'Brien），其選區正是台積電亞利桑納州廠所在地。台積電的投資是美國史上最大宗的外國直接投資，不久前更增購土地進行擴廠。台積電的成功就是鳳凰城的成功，在該廠開始獲利的同時，也為當地年輕世代帶來穩定就業與成家立業的機會。她也感謝美國在台協會（AIT）為促成台美夥伴關係所做的努力。

蓋蕾歌提到，本月星宇航空將啟航台北與鳳凰城的直飛航線，與中華航空共同提供直航服務，相信將進一步加深雙方的連結，也感謝賴總統對促成兩地直飛航線的支持。期盼讓鳳凰城市民將台北視為前往亞洲的門戶，也是商務和觀光的理想之地，也歡迎台灣遊客前往鳳凰城旅遊。

蓋蕾歌指出，亞利桑納州與台灣已有數十年的友誼，鳳凰城與台北市即將迎來締結姊妹市50週年，錢德勒市與台南市的姊妹市關係也是賴總統在擔任台南市長期間所建立的重要關係；台美在青年交流與棒球運動等領域也有密切互動，進一步持續深化雙邊關係。

蓋蕾歌同時說，除半導體外，雙方在航太領域及飛行員訓練方面的合作歷史悠久，未來將持續拓展合作。在醫療與生技領域，雙方也有豐碩成果，多家台灣生技企業正規劃以鳳凰城為北美據點，進軍美國市場，不僅有助於共同面對癌症等疾病挑戰，也能為台灣創造就業機會，雙方都將從中受益。

蓋蕾歌表示，鳳凰城也持續協助引進銀行、醫療與各項資源，協助台灣企業在美國成功發展，讓雙方合作效益最大化。台灣與鳳凰城共享民主與創新等價值，共同為雙方人民創造福祉，相信2026年將迎來更豐碩的合作成果。

