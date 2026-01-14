綠營「空降奇兵」温世政 力拚翻轉南投

民進黨提名草屯鎮出身的新北市牙醫師温世政參選南投縣長，綠營寄望他的專業清新形象能出奇制勝，翻轉南投念。（記者羅沛德攝）

民進黨南投縣長參選人出爐，今天正式提名草屯鎮出身的新北市牙醫師温世政，挑戰國民黨現任縣長許淑華。温世政被喻為「空降奇兵」，打亂了國民黨原本鎖定的假想敵與選戰布局，綠營寄望温世政的專業清新形象能出奇制勝，吸引中間選民支持，力拚翻轉南投。

2005年南投縣長選舉，民進黨黨內分裂丟掉執政權，接下來歷屆立委與縣長選舉、補選，除了蔡培慧於2023立委補選勝選，其餘皆敗，基本盤藍大綠小，對民進黨而言，本來就是艱困選區。

尤其尋求連任的許淑華擔任縣長以來勤走基層，執政團隊未出現重大弊端，各界評價不錯，施政滿意度高，且占盡執政優勢，加上國民黨立委馬文君、游顥反罷免成功，許淑華聲勢如日中天，大環境對民進黨不利，面對年底縣長選舉，政壇甚至出現綠營「無人敢戰、也無人能戰」的聲音。

也因此，儘管綠營多個縣市參選人早已敲定，或出現多位角逐者，但黨中央在徵詢南投縣長參選人時卻遭遇困難，檯面上幾位政治人物包括現任立委羅美玲、曾選過縣長的前立委蔡培慧均無意願，原本打算徵召衛福部政務次長林靜儀出戰，但她幾經考量後也婉拒。

草屯囡仔温世政不但是國考牙醫榜首，也是國際植牙學會院士，兼任台北醫學大學助理教授，形象清新，父母還是深藍的省府退休公務員。温世政出線參選南投縣長，展現綠營新氣象，雖然面對強敵許淑華是一場苦戰，但綠營認為，過去也不乏政治素人參選勝選前例，就看温世政是否具備政治領袖魅力，能否喚起黨內團結動能，吸引中間選民認同，力拚翻轉南投。

尋求連任的國民黨南投縣長許淑華說，民進黨提名温世政參選，打了一張好牌。（資料照）

