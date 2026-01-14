又來了！中國海警船兩兩編隊闖入金門限制水域 海巡強勢驅離

海巡署金馬澎分署偵獲中國4艘海警船闖入金門水域，海巡署以中、英文無線電廣播，嚴正要求中船轉向。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署表示，今天再度偵獲中國4艘海警船闖入金門水域，海巡署立刻以預置巡防艇趨前以「一對一」併航監控，拒絕其持續深入我方水域，並以中、英文無線電廣播，嚴正要求中船轉向，經海巡全力應對驅離，中國海警船才於騷擾兩小時後轉向駛出金門限制水域。

金馬澎分署指出，中國海警侵擾持續不斷，繼6日後，14日下午又被金馬澎分署所轄第12巡防區偵獲，有4艘中國海警船於金門周邊海域編隊，意圖明顯，海巡署立即啟動應變機制，調派巡防艇前推拒止、預置部署，準備對中船強勢驅離。

金馬澎分署指出，下午2點多發現中國海警船於金門南方海域外分兩處集結；2點50分，中國海警「14527」、「14609」、「14531」及「14603」4艘船，兩兩一組編隊，分別自料羅東方及料羅西南方闖入金門限制水域，並同時向西航行；海巡署立刻以預置巡防艇「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，期間透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響海域秩序，要求立即轉向，經海巡全力應對，中國海警船編隊終於在4點48分轉向駛離。

海巡署表示，嚴厲譴責中國企圖以常態的灰色地帶衝突手段，試圖對外造成其管轄的錯假訊息，是嚴重破壞區域和平穩定，海巡已建構高強度的監偵及部署能量，並站在第1線迅速應處海域情勢，持續堅定執法立場，以捍衛國家主權，確保國家安全。

海巡署金馬澎分署以預置巡防艇趨前，對中國海警船以「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署以預置巡防艇趨前，對中國海警船以「一對一」併併航監控。（金門海巡隊提供）

