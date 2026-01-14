民進黨彰化市長提名難產？執政4屆無人登記 黃柏瑜拚議員連任

民進黨縣議員黃柏瑜是綠營提名彰化市長呼聲最高人選，但他表明目前沒有這方面的規劃。（資料照）

民進黨彰化縣黨部受理縣議員、鄉鎮市長選舉提名登記，今天（14日）進入第3天，後天（16日）截止。截至目前，北彰化彰化市、南彰化員林市市長人選無人登記，引發揣測。對此，縣黨部主委楊富鈞否認「難產」與「找不到人選」的說法，他說，現在下定論言之過早，即便最後無人登記，黨部也會朝徵召方向評估，包含黨外社會賢達或選區現任公職，已有2到3名理想人選納入考量。

彰化市政治版圖長期藍大於綠，2009年邱建富首度替民進黨拿下市長寶座，連任兩屆後，由民進黨縣議員的林世賢接棒。林世賢也兩屆任滿，登記爭取彰化選區縣議員提名。

彰化市選區5名現任民進黨縣議員中，許雅琳已完成登記，楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢尚未登記，但均表態會在週五截止前完成手續。其中，楊子賢、莊陞漢及黃柏瑜被點名可能轉戰市長，尤其黃柏瑜呼聲最高。

不過，黃柏瑜說，目前沒有參選市長的規劃，將拚縣議員連任，預計週五登記；楊子賢也說會以縣議員服務績效爭取連任。莊陞漢已高掛拚議員連任看板，表明週五完成登記。

楊富鈞指出，黨部評估名單不只限於單一人選，也包含其他縣議員與黨外社會賢達人士，將綜合戰力與勝選考量，若最後無人登記，才會啟動徵召，而且會精準徵詢。

另一方面，國民黨在彰化市長布局同樣未定，無黨籍市民代表會主席陳文賓被視為熱門人選，傳出曾被勸進入黨並拜會高層。陳文賓否認相關傳聞，但他證實將參選市長，不排除加入國民黨，或以合作方式爭取支持。國民黨縣議員溫芝樺則表明拚議員連任。

員林市方面，國民黨縣議員凃俊任、劉惠娟已表態參選市長，民進黨被點名的縣議員張欣倩則說要續拚連任。

一度被政壇點名轉戰彰化市長的縣議員莊陞漢，已高掛拚議員連任看板。（記者張聰秋攝）

