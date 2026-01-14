取得盟友默契釋最大善意 王定宇：1/19邀國防部｢說明｣特別預算

立法院外交及國防委員會召委王定宇今（14日）表示，下週一邀國防部機密專報，是經過逾1週的溝通並「取得盟友默契」後，在條例尚未付委前，為了國安釋出的「最大善意」。（記者羅沛德攝）

針對在野黨立委質疑國防部對於「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」說明不足，甚至對即將召開的機密會議抱持疑慮，立法院外交及國防委員會召委王定宇今（14）日向本報說，下週一（19日）邀國防部機密專報，是經過逾1週的溝通並「取得盟友默契」後，在條例尚未付委前，為了國安釋出的「最大善意」，期盼透過機密會議達到民主監督與保護國家利益的平衡。

針對國民黨立委徐巧芯質疑「為何需要機密會議」，王定宇今天接受記者訪問時直言，「對於洩漏國家機密都無所謂的人，就會認為這個都不是機密」，他說，該特別條例尚未付委，預算細項依法尚未編列，但為了化解藍白陣營的阻擋，他與國防部過去10天積極溝通，最終決定「先來跟立法院溝通」。

請繼續往下閱讀...

預算涉及美方採購、合作科研與在台生產 本屬國防機密

王定宇進一步說明，特別預算中許多項目涉及與美方採購，或是合作科研、在台生產的方案，這些本就屬於機密範疇，現在是已取得與盟友的默契，在條例未通過前，先邀請國防部來「先期說明」。基於保護國家安全與利益，同時確保國會監督權，採取機密會議進行是法律授權的權力，也是過去外交及國防委員會行之有年的慣例。他強調，在機密會議中，「每位立委都可以看到他想看到的，也可以質詢」，這是在監督與保密之間取得的「最大公約數」。

針對在野黨批評國防部「什麼都沒說明」，王定宇反駁，國防部相關人員一直努力希望向委員報告，卻常面臨「委員不排時間」或「說明了當作沒聽到」的窘境。他也以傅崐萁推動的花東特別條例及馬英九時期的特別條例為例，依據立法常識與程序，都是「先審法律案取得授權，後有預算案明細」。

王定宇表示，在野黨擁有過半席次，未來8年預算編列期間，隨時可以審查、刪減或凍結，「一直不懂為何又要人說明、又不讓人付委，現在人家想做前期說明，又嫌人家開機密會議」，他呼籲在野黨，不應再將國防與國家安全當作黨派鬥爭的工具，將個人聲量置於國家利益之上，終將受到民意反噬。

黃國昌快閃華府4天 王定宇：為何不在台聽谷立言說明？

國防委員會這次在特別預算「條例未過」就罕見邀部會先期說明，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前受訪也罕見表態，願意為在野黨立委「釋疑」，下週「秘密會議」會否出現驚喜？王定宇嚴肅表示，這確實是以國家安全為念，向在野黨釋出最大的善意。他說，連盟友都為了因應中國2027年升高的威脅態勢而擔心台灣，反觀藍白陣營卻想盡藉口不審查預算，黃國昌甚至不願意聽谷立言說明，要飛去華府聽一樣的內容，回來卻又曲解美方資訊。

王定宇強調，「台灣正在流逝最需要的時間資源」，若在野黨連機密會議都拒絕出席或變相阻擋，將傳遞給國際盟友非常危險的訊號，下週一的機密會議是合法的監督途徑，盼在野黨念在國家安全，讓特別條例盡速付委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法