陳智菡曝美方對黃國昌提中共犯台時間表 但民眾黨拒絕政院版軍購

黃國昌訪美，陳智菡隨行（右2）。（資料照，記者朱沛雄攝）

民眾黨立法院黨團主任陳智菡隨黨主席黃國昌訪美，她今天（14日）上資深媒體人黃光芹主持的網路節目「中午來開匯」接受專訪透露，此行赴美談軍購，美方的人確實有提到類似中共在2027做攻台準備的說法。

陳智菡向黃光芹說，這次訪美行是雙向溝通，美方展現高度誠意，短短一天時間就媒合並會晤了5個負責責對台戰略布局與亞太事務的重要部會。針對台海局勢，陳智菡說，美方樂見兩岸之間可以有溝通，不要都不講話，這給民眾黨一個很重要的方向，除了去美國，也要跟中國對話。

請繼續往下閱讀...

黃光芹問到，是否有談到大家關心的對岸武力犯台時間表？陳智菡坦言，美方確實有提到類似總統賴清德說中共在2027年有做攻台準備，但她稱說法跟賴清德並非百分之百一致。

至於黃國昌宣稱去美國談關稅和軍購，關稅的部分黃國昌今已坦言到美國貿易代表署時才知道關稅已經談妥。軍購的部分，陳智菡說他們還是質疑必要性與項目透明度，民進黨不能整天都說是「國防機密」，適度的國會監督非常重要，賴政府1.25兆特別預算，民眾黨不會照單全收，堅持完整的清單必須先送立院審議，別想送進去一張A4紙就要取人民1.25兆民脂民膏。

陳智菡還說，目前行政院的版本，立法院民眾黨團是不會採用的，等報告完、看過清單並確認必要性後，民眾黨團才會送出自己版本的條例。陳智菡宣稱，民眾黨帶去給美國的訊息很清楚，就是要讓華府知道民進黨「遮掩」很多事情，美方會去跟民進黨說，為了不要讓台灣人誤會，民進黨政府必須進國會報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法