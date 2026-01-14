林益諄不只飆黨工 被起底管理粉專基隆人大小事「批藍營就踢出」

林益諄是臉書社團「基隆人大小事」的管理者之一。（記者楊心慧翻攝）

前國民黨文傳會副主委林益諄上週五責罵新媒體部4名新來的小黨工，大聲到其他文傳會黨工都有聽到，鄭麗文要求他先離開黨部，12日溝通時，林益諄主動請辭，鄭麗文已經准辭。如今林益諄被起底在「基隆人大小事」擔任管理員，不但常與網友吵架，若批評藍營、基隆市政府、基隆市長謝國樑等，就會被踢出社團，不少網友熱議林益諄的種種爭議。

事實上，林益諄也曾因爭議言行登上媒體版面，藝人羅志祥2020年爆發私生活風波期間，林益諄在臉書社團發起「力挺羅志祥」活動，稱他是「基隆之光」，引發大量網友反彈。

林益諄於在地社團「基隆人大小事」擔任管理員，長期參與經營臉書社群，當年「力挺羅志祥」相關貼文，正是在這類型社團內擴散，才會引發基隆在地社群高度爭論。也有民眾不滿指出，林益諄擺明「為謝國樑宣傳，會刪除不利的言論」，只要吵輸就會被踢出社團或直接封鎖，定時張貼市府的好新聞，操作非常明顯。

另有「基隆地方某社團版主」受訪說，林益諄是「基隆人大小事」管理者之一，只要在社團發言對藍營不利，就會被踢出社團，自己就曾被踢過兩次。除此之外，林益諄也有經營聲稱是基隆地方人都可以加入的LINE群組，情況也一樣，只要發言讓管理者不高興，就會被踢掉。

這名版主舉例，就算只是談到市政哪裡做得不好，就可能被踢出社團。許多人都有類似經驗，原本是地方社團，卻逐漸淪為特定政黨操作或宣傳的工具，最近此事也在網路引發討論。

有網友指出，部分基隆在地社團長期存在立場單一、留言遭刪除的情形，社群表面主打地方資訊、生活分享，實際運作卻帶有明顯政治偏頗，選舉或政治議題期間只會集中討論陣營的特定論述，讓不少原本只想看地方資訊的成員感到反感。

