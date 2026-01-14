為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    南市長初選民調揭曉日遇砲訓部剪綵 賴總統將與妃憲同框受矚

    2026/01/14 18:43 記者吳俊鋒／台南報導
    砲訓部剪綵，總統賴清德、林俊憲、陳亭妃有機會再同框，正好遇到市長初選公佈，3人互動備受關注。（記者吳俊鋒攝）

    砲訓部剪綵，總統賴清德、林俊憲、陳亭妃有機會再同框，正好遇到市長初選公佈，3人互動備受關注。（記者吳俊鋒攝）

    陸軍砲兵訓練指揮部遷建台南關廟，全新完工的湯山營區15日上午舉行落成啟用典禮，可能遇到民進黨市長初選結果公布之時，拚戰激烈的立委林俊憲、陳亭妃，與到場剪綵的總統賴清德是否同框，以及3人的互動，備受矚目。

    綠營台南市長初選民調今晚壓軸登場，預計明天上午公布結果，林俊憲與陳亭妃一路激戰，2人都有受邀參加砲訓部落成啟用典禮，屆時將與賴清德共同剪綵，彼此的互動，各界關注。

    賴清德除了為砲訓部的落成剪綵之外，還將視導裝備的展示，並與官士兵一起用餐，市長初選民調結果公布後，林俊憲與陳亭妃是否持續陪同，也受到矚目。

    今天上午，林俊憲與陳亭妃等陣營持續衝刺選情，各邀重量級黨籍貴賓造勢，贏得高雄市長初選的立委賴瑞隆，以及「扶龍王」王世堅分別站台，甚至陪同掃街，爭取鄉親支持。

    為林俊憲輔選的賴瑞隆，特地致贈自己的幸運物「黃色小鴨」，希望承載台南的希望，穩健地游向勝利的終點；他也化身一日電訪員，親自向鄉親拉票。

    自己無意參選但有點名6人可以角逐台北市長的王世堅，再次南下為陳亭妃站台，推崇她是最堅強、最有韌性的女性，服務游刃有餘，值得鄉親力挺。

    陸軍砲訓部遷建關廟，全新的湯山營區15日落成剪綵。（記者吳俊鋒攝）

    陸軍砲訓部遷建關廟，全新的湯山營區15日落成剪綵。（記者吳俊鋒攝）

    贏得高雄市長民調的立委賴瑞隆再為林俊憲站台，衝刺選情。（林俊憲團隊提供）

    贏得高雄市長民調的立委賴瑞隆再為林俊憲站台，衝刺選情。（林俊憲團隊提供）

    台北市立委王世堅再度南下，陪同陳亭妃掃街。（陳亭妃團隊提供）

    台北市立委王世堅再度南下，陪同陳亭妃掃街。（陳亭妃團隊提供）

