港澳生畢業留台覓職新制1月上路 陸委會：免另行申請工作許可

陸委會、台港經濟文化合作策進會14日與淡江大學共同舉辦今年首場「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水表示，新修正的「外國專業人才延攬及雇用法」已於今年1月1日正式施行，港澳人士也準用部分規定，今年起凡在我國取得副學士以上學位的港澳生，於應屆畢業後覓職居留期間工作，得免另行申請工作許可。

為關懷移居來台港澳人士，陸委會和策進會自2023年起在全台各地合辦數十場座談會，與近兩千位港澳人士面對面交流，協助解答所遇問題，陪伴港澳朋友在台安心生活、穩健發展，共同為台灣社會注入更多活力。今年策進會持續辦理座談，加強政策說明與諮詢服務。

今日座談會由盧長水主持，邀請內政部移民署、勞動部勞動力發展署、經濟部投資審議司機關代表與會，就港澳朋友關切的居留、定居、就業及投資等議題進行說明，吸引近百位港澳人士、學生及大專院校僑輔人員等參與，台灣各大學香港校友會總會榮譽會長麥業成也到場支持。

盧長水致詞時說，自2019年5月迄今已有超過6萬名港澳人士來台居留，其中有1萬2千人已在台定居，為關懷移居來台港澳人士，陸委會與策進會自112年起在全台各地合辦數十場座談會，與近兩千位港澳人士面對面交流，聆聽所遇問題，提供具體說明與建議，協助港澳朋友更安心地規畫在台生活與未來發展。

盧長水說明，政府近年持續檢討並優化相關制度，除兼顧國家整體安全與社會穩定，也同步強化延攬與留用優秀人才。他指出，新修正的外國專業人才延攬及雇用法已於2026年1月1日正式施行，港澳人士也準用部分規定，今年起凡在我國取得副學士以上學位的港澳學生，於應屆畢業後覓職居留期間工作，得免另行申請工作許可，便利無縫銜接職涯發展。

盧長水也說，自今年6月30日起，港澳人士亦可從事公私立高級中等以下學校的雙語教育相關藝能與活動領域，協助教學及教師研習與培訓，為台灣教育注入更多元的專業能量。他強調，這不僅是人才政策的延伸，也展現政府對港澳朋友專業能力的重視與信任。

策進會指出，為強化座談會後續服務，「台港服務交流辦公室」將提供專人專線諮詢輔導，協助與會港澳人士釐清居留定居規定、文件補正、生活適應等需求。陸委會與策進會也將持續讓關懷服務走進社區、校園，成為港澳朋友在台安穩生活的堅實後盾。

