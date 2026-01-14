被質疑球員兼裁判 陳見賢競辦：「前民國黨主席」急著拔國民黨主委

國民黨新竹縣副縣長陳見賢（右）的競辦發言人田芮熙（左），面對對手、立委徐欣瑩要求陳見賢辭縣黨部主委一事麻辣回嗆，請「前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委」。（記者黃美珠攝）

針對國民黨立委徐欣瑩今天公開要求跟她競爭代表國民黨選下屆竹縣長的陳見賢，立刻辭去國民黨新竹縣黨部主委一事，陳見賢本人說，他一切依照國民黨公職人員參選辦法的規定辦理，不過他的競辦發言人田芮熙下午卻以競辦名義麻辣發文說「前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委」，再次凸顯藍營對徐欣瑩黨性堅貞與否的質疑，以此強化陳見賢拿取「代表權」的正當性。

陳見賢對於今天黨內協調結果說，國民黨在新竹縣「當然要贏」，但更重要的是，要贏得負責、贏得能夠「立刻延續治理」；新竹縣一直都藍大於綠，認為「事緩則圓」，當務之急是「團結正藍軍最重要」。至於一再被徐欣瑩提起他身兼縣黨部主委之事，陳見賢再次強調，一切都依照初選規範辦理。

請繼續往下閱讀...

陳見賢說，新竹縣的發展「不能停、不能亂，更不能空轉」，目前縣內多項重大建設與公共政策正持續推進，包括竹科三期、台一線替代道路、台知園區整體規劃，以及警政、衛政、教育、長照等公共體系建構，這些都是運作中的縣政工程，需要立即決策、立即執行。

陳見賢表示，輔佐縣長楊文科7年多，完整參與縣政治理及政策推動，對縣府體系運作與重大建設進度皆相當熟悉，具備即刻上手、無需磨合的實務經驗，能夠確保縣政穩定延續。

對於何時辭縣黨部主委？田芮熙說，奉勸徐欣瑩不用多慮這件事情，國民黨有國民黨的制度在，「前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委」，他們一切都會照制度走。

田芮熙指出，徐欣瑩堅持用全民調他們尊重，但也提醒大家，民調僅是選舉中的基礎參考依據，全民調所呈現的結果，並不等同最終投票結果，否則2018年徐欣瑩以民國黨主席身分挑戰國民黨楊文科縣長，當時民調同樣一度領先，最終仍告敗選。由此可見，全民調看似公平、科學，卻未必符合新竹縣的實際結構與基層現況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法