大新竹2028想要藍白合 徐欣瑩：2026國民黨初選須全民調

國民黨立委徐欣瑩不滿今天的黨內初選協調結果，下午發文強調，大新竹想要藍白合，就要黨內全民調先行。（記者黃美珠攝）

國民黨立委徐欣瑩不滿今天早上黨中央針對2026新竹縣長提名第二次協調結果，她主張的3點訴求、特別是全民調部分被否決，下午發出聲明強調，唯有採取科學又最具公信力的「全民調」，才能遴選出最強參選人，為國民黨繼續守下新竹縣，特別是想要2028大新竹藍白合能行，這次的縣長選舉黨內初選全民調就要先行。

徐欣瑩在聲明中說，她提出黨內初選應以科學民調為準，對手、副縣長陳見賢卻主張「開放參選」，這跟黨內達成「集中力量、團結勝選」的大前提完全矛盾，令人無法理解也無法支持。

徐欣瑩說，國民黨過去多次光榮勝選，也是靠全民調凝聚共識。例如台中市長盧秀燕當年跟立院副院長江啟臣之爭，或是南投縣長許淑華與立委馬文君之爭，兩者都是初選用全民調，選後雙方也都完美整合奠定藍營的勝利；即便是民進黨也都採全民調決定人選。民進黨做得到，國民黨更應展現改革決心，才能符合在野支持者對國民黨民主化的期待。

對於黨中央提議黨內初選採「七三制」，徐欣瑩說正常、她也願配合，但陳見賢身兼縣黨部主委，完全掌握黨部資源並成為個人輔選工具，使得這場競賽一開始就不公平，此時若採黨員投票，難脫「球員兼裁判」之嫌，更讓人對國民黨未來各地提名的公平性產生疑慮。

她指出，2026年縣長選戰是2028年政黨輪替的前哨戰，新竹縣是藍營「絕不能輸」的關鍵選區。為向白營戰友展現國民黨「擁抱民意、通權達變」的脫胎換骨，黨中央應重新思量初選機制，也就是大新竹想要藍白合的趨勢成形，唯有透過公平、公正、公開且科學的全民調，才能選出藍白合最佳的人選。

