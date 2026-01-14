白營稱特別預算「只需」3千億 國防部：國產3千億、其餘對外採購

國防部今（14）日表示，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2500億元經費，籌購精準火砲等七類裝備。其中，國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。（資料照）

針對民眾黨主席黃國昌聲稱「我國對美軍購只需3千億，政府編列1.25兆」等相關謠言，國防部今（14）日表示，因應中共近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2500億元經費，籌購精準火砲等七類裝備。其中，國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

國防部說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。

國防部強調，對相關品項規劃，均經過縝密、科學分析；惟具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦之特別預算金額以前，仍無法公開，故（下週）將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。

下週召集該會議的立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇稍早也在社群強調，任何特別預算都要先通過「法律案」特別條例，這是授權編列預算的條文；然後才能據以編列預算，會如同總預算一樣，明細科目都會詳列，也一樣列入舉債上限，不論是公開會議或是機密會議，立法院都可以監督、實質審查。

王定宇也說，審查法律的條文、預算編列的明細都會在立法院實質審查，多數決可以刪減凍。

王定宇強調，根據「憲法」，編列預算或是特別預算是行政院的專屬權力，立法院則是審查的權力，立法院未經行政院同意，以任何方式作增加預算的修法、決議，都早在國民黨執政時期，就已被裁判違憲。

他也附上已經被藍白聯手多次在程序委員會阻擋付委的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」截圖指出，「特別預算只有對美軍購，是完全的謬誤」。

