選舉年前加碼教師行政獎金 黃偉哲質疑蔣萬安動機可議

台南市長黃偉哲。（記者洪瑞琴攝）

台北市宣布加發兼任行政職教師獎金，引發適法性與公平性爭議。台南市政府今（14）日強調，依現行法制，教師待遇及獎金原則須有中央明確法規依據。台南市長黃偉哲直言，從營養午餐到行政教師獎金政策，已坐實台北市因統籌分配稅款拿得多而「恣意花費」，蔣萬安市長在選舉年前推出相關措施，爭取競選連任動機相當可議。

黃偉哲指出，相關獎金並未納入年度預算編列，卻選在選舉年前倉促宣布，未經完整制度討論與市議會充分審議，令人質疑是否為選舉操作。他直指，若真為長遠制度，何不待選後再檢討實施，反而在選前急推。加上未循正常預算程序與市議會充分審議，「甚至可能是賭議員在選舉期間不敢反對或刪減」。

針對政策實用性與公平性，黃偉哲表示，從營養午餐政策即可看出，動輒20、30億元支出，連台北市教育局第一時間都難以精算經費，顯示決策倉促。至於教師兼行政獎金，他指出，教師兼任主任或組長，本就依法減少授課時數，若再額外加碼獎金，是否符合公平正義，社會自有評斷。若由中央訂定全國一致規範，自然無話可說，但若各縣市首長各自加碼，恐破壞制度公平。

台南市教育局長鄭新輝補充，依《全國軍公教員工待遇支給要點》第7點規定，員工待遇、福利及獎金須由行政院配合年度預算通案核定，非經專案報院核准，不得於年度中自訂並先行支給。目前教育部尚未公布提高工作獎金的相關辦法與額度，地方政府是否得自行加碼，仍有適法性疑義，台北市的作法宜由中央回應。

據了解，為了體恤教師兼行政職辛勞，南市府過去曾研提教師行政職務加給，但未獲行政院同意；教育部目前正研議相關制度版本。在全國一致規範未出爐前，各縣市高喊「獎金加碼」，最終仍須送行政院核定，否則恐淪為「地方先喊爽、最後中央背黑鍋」。

