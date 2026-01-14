為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共嗆台獨越狂「反獨繩索」勒越緊 陸委會：懲治措施不具實質意義

    2026/01/14 17:01 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會批評，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言。（資料照）

    陸委會批評，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言。（資料照）

    中國將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，賴清德總統日前指出，「對任何被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲」，「絕不容許中國的手伸進台灣這塊土地上來」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，台獨份子在「台獨」絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊；陸委會批評，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言。

    朱鳳蓮在國台辦記者會宣稱，台灣是中國的台灣。台獨份子分裂國家、破壞兩岸關係，中方將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。台獨份子在「台獨」絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場。

    關於陸委會指出，中國對台灣人民無管轄權，將研擬反制措施。朱鳳蓮嗆言，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。台獨頑固份子、打手幫凶分裂國家、破壞兩岸關係、損害同胞利益福祉，被依法懲治、終身追責是咎由自取。

    朱鳳蓮聲稱，依法懲治台獨頑固份子、打手幫凶，是捍衛國家主權和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉，「我們奉義而行、依法而行，絕不姑息、絕不手軟」。

    另外，被中國禁止入境的日本參議員石平日前成功訪台，賴總統直指，石平議員「用行動證明」所謂「兩岸互不隸屬」。朱鳳蓮大罵說，賴清德伙同個別民族敗類、宵小之輩上演鬧劇，炮製、散布「台獨」分裂謬論，令人不齒。

    朱鳳蓮指稱，民進黨當局無論搞什麼小動作，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，都改變不了「台獨」必然敗亡的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。

    陸委會對此表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實與台海現狀，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言，令人遺憾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播