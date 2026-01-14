中共嗆台獨越狂「反獨繩索」勒越緊 陸委會：懲治措施不具實質意義

陸委會批評，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言。（資料照）

中國將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，賴清德總統日前指出，「對任何被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲」，「絕不容許中國的手伸進台灣這塊土地上來」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，台獨份子在「台獨」絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊；陸委會批評，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言。

朱鳳蓮在國台辦記者會宣稱，台灣是中國的台灣。台獨份子分裂國家、破壞兩岸關係，中方將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。台獨份子在「台獨」絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場。

關於陸委會指出，中國對台灣人民無管轄權，將研擬反制措施。朱鳳蓮嗆言，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。台獨頑固份子、打手幫凶分裂國家、破壞兩岸關係、損害同胞利益福祉，被依法懲治、終身追責是咎由自取。

朱鳳蓮聲稱，依法懲治台獨頑固份子、打手幫凶，是捍衛國家主權和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉，「我們奉義而行、依法而行，絕不姑息、絕不手軟」。

另外，被中國禁止入境的日本參議員石平日前成功訪台，賴總統直指，石平議員「用行動證明」所謂「兩岸互不隸屬」。朱鳳蓮大罵說，賴清德伙同個別民族敗類、宵小之輩上演鬧劇，炮製、散布「台獨」分裂謬論，令人不齒。

朱鳳蓮指稱，民進黨當局無論搞什麼小動作，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，都改變不了「台獨」必然敗亡的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。

陸委會對此表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實與台海現狀，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言，令人遺憾。

