温世政獲提名參選南投縣長 地方讚跨越藍綠優秀人才

温世政出席記者會，發表參選理念。（記者羅沛德攝）

在南投縣草屯鎮土生土長的牙醫師温世政，今獲民進黨提名參選南投縣長，南投縣綠營政治人物對他充滿期待，曾參選南投縣長的前立委蔡培慧，稱讚温是跨越藍綠黨派的優秀人才，其擁有南投縣最欠缺的醫療專業，對南投助益大；立委羅美玲則說，温世政正向開朗，能力強，做事全力以赴，認識他就會喜歡他。

民進黨中央黨部下午提名温世政參選南投縣長，並由黨主席賴清德為他披上彩帶，温世政在記者會中說「在南投出生、呷南投米的南投囡仔要回鄉顧厝了！」，他還強調是帶著感恩回饋的心返鄉參選，希望「陪南投孩子快樂長大，陪南投鄉親幸福的老去」。

4年前代表民進黨選南投縣長的前立委蔡培慧表示，温世政學經歷俱佳，尤其有南投縣最欠缺的醫療專業，黨中央提名他可說是「眾望所歸」。而他出自深藍家庭，現在跨越藍綠黨派想為家鄉服務，相信他會提出讓南投煥然一新的建設方向，未來也會全力為他助選。

立委羅美玲指出，常聽温醫師說「想回鄉陪伴父母，希望能為家鄉做點事」，只是沒有想過是選舉，他其實很了解民進黨在南投縣選舉的困難處，但其個性開朗正向，對參選縣長會全力以赴但會保持平常心。現在努力勤走各鄉鎮，讓更多鄉親認識、了解他，相信認識他之後就會喜歡他。

前草屯鎮長洪國浩則表示，温世政是草屯人，也是草屯國中的學弟，10日曾與他見面過，知道他不只有醫療專業，且在科技業有廣大的人脈，南投縣要留住年輕人，就需要有科技業，温在這部分已有構想，很值得期待。接下來只要他勤走各鄉鎮，讓更多鄉親認識和了解他，相信會獲得更多的支持。

