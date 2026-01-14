兩會重啟對話先承認一中？陸委會請出六祖惠能

總統任命蘇嘉全出任海基會董事長，中共國台辦「一中原則」老調重彈；陸委會強調，從事實證明，兩岸兩會的交流互動，設置前提與障礙的一直都是中共。（資料照）

總統賴清德任命歷任前立法院長、台灣日本關係協會會長的蘇嘉全出任海基會董事長。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，只有承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟；陸委會批評，從事實證明，兩岸兩會的交流互動，設置前提與障礙的一直都是中共。

總統府昨天宣布任命蘇嘉全出任海基會董事長。朱鳳蓮聲稱，民進黨政府堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，單方面破壞兩岸對話協商的政治基礎。

她指出，只有承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。

陸委會表示，海基會於1991年成立，兩岸之後藉由海基會、海協會展開互動、交流與協商，當時中共所謂的「一個中國原則」的「九二共識」，還沒被創造出來。

陸委會強調，從事實證明，兩岸兩會的交流互動，設置前提與障礙的一直都是中共。如同六祖惠能大師所言：「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」，中共只要放下執念，兩岸兩會自能發揮服務民眾的功能。

