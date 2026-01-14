葉元之「尬聊」歐洲退稅 陸委會副主委梁文傑「滿頭問號」表情包瘋傳

梁文傑被問得一頭霧水。（取自立法院官網）

網紅鍾明軒去年底去歐洲旅遊，發生退稅爭議。立委葉元之近日質詢陸委會副主委梁文傑時提及此事，葉元之說，「這應該不是陸委會業務」，又問梁文傑覺得應該是政府哪個機關要去宣導？讓梁文傑聽了滿臉困惑，最後表示，他直覺認為是與外交部或觀光署有關。這段影片播出後，不少網友直呼葉元之是在「尬聊」，還有網友把梁文傑「滿頭問號」表情截圖笑稱是新的「表情包」。

網紅鍾明軒去年底前往義大利旅遊並在當地購物，未料卻因店員在退稅單上誤植成中國國家代碼，導致他在機場退稅失敗，損失一萬多元台幣，引發討論。

葉元之12日質詢梁文傑時，開場就問，如果國人到歐洲要辦理退稅，但因為店員退稅寫錯國碼，把台灣寫成中國，「這應該不是陸委會業務，如果要宣導，這應該政府哪個機關去宣導？」

梁文傑則相當疑惑地重複了一次「國碼？」直到葉元之再次解釋後，他才表示，他直覺認為是與外交部或觀光署有關。

這段質詢讓「梁文傑問號」表情包在Threads上瘋傳，也有網友傻眼直呼葉元之質詢的這段「開場白」根本是尬聊。網友紛紛留言表示：「這種問題根本就不該出現在質詢場合裡，出國要辦退稅自己寫對國碼是自己的責任吧」、「葉元之從梁副的眼神中，突然感受到自己問錯人了」、「歐洲跟陸委會有啥關係」。

