時力批黃國昌「惡意誤導」 1.25兆國防預算遭窄化為對美軍購

民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

藍白昨天第8度封殺行政院提出1.25兆元的「國防預算特別條例」，甫率團訪美的民眾黨主席黃國昌今天表示，1.25兆元預算中，高比例不是對美軍購。對此，時代力量表示，相關條例本就涉及軍購及國防武器的自主生產、防衛體系的建立，但黃國昌卻故意把特別預算包裝成只有對美軍購，完全是惡意誤導。

行政院會去年11月通過預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（俗稱國防特別預算條例）送立院審議，數度遭藍白封殺至今無法付委。

時代力量指出，黃國昌故意假裝不知道，國防特別條例規範的8年期程，是先匡列整體預算上限，並非一次性編足或立即支出。實際上，政府還是必須根據特別條例，逐年編列預算，每一筆預算也都要經過立法院嚴格審查，監督機制本就完整存在。刻意將預算上限，包裝成一次砸下1.25兆元，無非是在混淆視聽、誤導社會大眾。

時代力量續指，所謂3000多億元的美國軍購金額，美國政府早在去年12月即已對外說明，並非今日才被黃國昌發現的新資訊。黃國昌此時刻意將既有資訊重新包裝成重大發現，再藉此指控政府誇大或隱匿軍購內容，與事實明顯不符。

時代力量表示，黃國昌說預算高比例不是對美軍購，也是利用資訊落差刻意誤導社會。國防特別條例本就涉及軍購及國防武器的自主生產、防衛體系的建立，但黃國昌卻故意把國防特別預算包裝成只有對美軍購，完全是惡意誤導。

時代力量強調，軍購政策與國防預算必須接受最嚴格的國會監督，行政部門也有責任提出清楚、具體的採購項目與必要性說明。然而，監督不等於癱瘓，更不應以杯葛程序委員會、阻擋法案排審的方式，來阻擋台灣必要的國防建設。當前台灣正面臨嚴峻的區域安全情勢，任何刻意拖延、操作程序、影響國防運作的行為，都是對國家安全的不負責任。

時代力量呼籲，針對國防特別條例，在野黨應回到制度與事實本身，進行專業、理性的監督，政治攻防不應建立在混淆資訊與製造恐慌之上，更不該攸關台灣國防安全的重大法案，當成政治表演的舞台。

