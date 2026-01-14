他PO馬英九春聯酸蔡英文字難看 網一面倒「認同」：只有這能贏

藍白粉拿馬英九和蔡英文的題字做比較，酸蔡英文字難看，卻遭網友留言反擊。（圖翻攝自Threads）

農曆新年將至，前總統蔡英文12日透過社群公開最新春聯，選定「福氣加碼」4個字，並邀請書法藝術家何景窗題字，風格平易近人、簡單可愛，開放給民眾下載自行印製。不過有藍白粉嘲諷「蔡英文的字」難看，還拿另一位前總統馬英九過往寫春聯的題字做比較，但被大批網友回酸「馬英九除了字好看，確實沒有其他能贏蔡英文的地方了」！

有藍白粉昨天（13日）在Threads上PO出蔡英文前天在臉書PO的春聯題字，拿來和馬英九做比較，語氣非常酸地說：「沒有比較就沒有傷害……原本以為只有英文，原來中文也不太好」。其他藍白支持者也附和「蔡英文的字像沒上過學的」、「人如其字」、「馬英九的字真好看！蔡英文寫的那是書法嗎？我兒子寫的書法字都比她好看多了！」

但更多網友回酸，「如果馬英九能贏的只有字比較好看，那其實也是滿悲哀的，但確實他也沒有其他能贏蔡英文的地方了，再怎麼洗白，馬英九就是爛」、「說字好等於人好品格好能力好的，去看一下殺人魔陳進興的字」、「現在是比什麼輸，剩字跡能比了嗎？真是辛苦英文了，屌打馬英九」、「英文不好？我們是不是活在不同時空？超欣賞蔡在歐洲演說時的英國腔，還有BBC專訪的表現」、「字好看有什麼用？怎麼不去參加書法比賽就好了，史上最爛總統就是馬英九」。

也有人表示，「那是書法家寫的，想酸還不做功課，有夠可悲」、「蔡總統那幅字是請一位書法家寫的，不是她自己寫的」、「那幅字是何景窗老師寫的，沒文化就別出來丟人現眼」、「蔡英文那個字一看就設計過的啊，不是亂寫的」、「不應該拿字跡好不好看來評論甚至比較一個人的人品人格，很不公道也不客觀！」、「蔡英文的是何景窗的字，很現代感。馬英九的就典型華國美學楷體」、「雖然我知道馬英九的毛筆字很好看，但沒規定總統要會寫書法吧」。

