民進黨徵召温世政戰南投縣長 賴清德：開創新局最佳人選

民進黨中執會14日通過徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，會後總統兼黨主席賴清德（右）親自宣布並為溫世政（左）繫競選背帶，宣示參選決心。（記者羅沛德攝）

民進黨布局2026年百里侯大戰，今天（14日）中執會通過提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，對決國民黨籍現任縣長許淑華。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，温世政決心把在醫療專業中累積的決策能力、管理經驗與對人的關懷，帶進公共治理，是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。

民進黨今天下午召開中執會，針對「2026年南投縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決，建請徵召提名温世政參選。會後舉行提名記者會，由賴清德親自介紹並為温繫上競選背帶，共同振臂高呼「凍蒜」口號，展現爭取勝選的氣勢。

請繼續往下閱讀...

賴清德於中執會介紹，温世政是南投出生長大的「草屯囡仔」，憑著勤勉努力，考上北醫大牙醫學系，在畢業時，拿下牙醫師國考榜首；並在執業多年後，遠赴英國牛津大學進修，取得醫學專科學位。

賴清德說，温世政從醫以來，始終沒有忘記自己成長的故鄉。年少離鄉奮鬥的歷程，讓温世政更深刻體會故鄉南投的需要，也因此清楚看到地方發展所面臨的限制與瓶頸。正因如此，温決心把在醫療專業中累積的決策能力、管理經驗與對人的關懷，帶進公共治理，用行動回饋故鄉，為南投打造更進步、更有希望的未來。

賴清德指出，良好的國家治理必須中央與地方一體運作，具備治理能力與執行決心的縣市長，才能讓前瞻的政策有效落實，照顧人民生活、建設鄉里，並轉化為地方的發展動能與國家的競爭動力。

賴清德強調，要讓台灣穩定大步向前，除了中央政策方向正確，更關鍵的是地方治理能否真正到位。今年底的縣市長大選，民進黨的目標很清楚，就是為人民提出「縣市好人才」，讓中央與地方「團結拚未來」。他相信兼具專業能力、治理視野與在地情感的温世政，正是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法