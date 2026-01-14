喊話藍白速審總預算 賴清德：順應廣大民意讓國家前進

總統兼黨主席賴清德呼簽朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速通過總預算。（記者羅沛德攝）

今年度中央政府總預算案及「國防特別條例草案」持續在立法院卡關。兼任民進黨主席的總統賴清德今（14日）呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。

民進黨今天下午召開中執會，賴清德談到，回顧上個月及新年的這兩週，台灣不論是在出口表現，還是在股市市值上，都持續寫下新高紀錄。這都要感謝全體國人與企業的合作與努力，共同打拚所創造的成果。

賴清德說，在台灣持續發展、寫下歷史新頁的重要時刻，要做的更應該是抓緊機會、繼續衝刺，為國人、也為下一代，打造更安全、更有韌性的台灣。

不過，賴清德說，令人遺憾的是，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的「國防特別條例」，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中。

「台灣發展的腳步不能被拖慢，國人重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱。」賴清德說，他要再次嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。

