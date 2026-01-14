為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    喊話藍白速審總預算 賴清德：順應廣大民意讓國家前進

    2026/01/14 16:19 記者陳政宇／台北報導
    總統兼黨主席賴清德呼簽朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速通過總預算。（記者羅沛德攝）

    總統兼黨主席賴清德呼簽朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速通過總預算。（記者羅沛德攝）

    今年度中央政府總預算案及「國防特別條例草案」持續在立法院卡關。兼任民進黨主席的總統賴清德今（14日）呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。

    民進黨今天下午召開中執會，賴清德談到，回顧上個月及新年的這兩週，台灣不論是在出口表現，還是在股市市值上，都持續寫下新高紀錄。這都要感謝全體國人與企業的合作與努力，共同打拚所創造的成果。

    賴清德說，在台灣持續發展、寫下歷史新頁的重要時刻，要做的更應該是抓緊機會、繼續衝刺，為國人、也為下一代，打造更安全、更有韌性的台灣。

    不過，賴清德說，令人遺憾的是，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的「國防特別條例」，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中。

    「台灣發展的腳步不能被拖慢，國人重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱。」賴清德說，他要再次嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播