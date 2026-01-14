捍衛退警權益 協會攜手澎湖縣議員莊光大、許育愷協助提復審

澎湖縣議員許育愷（左）、莊光大（右二），關心退警權益。（莊光大提供）

銓敘部依據新修正的《警察人員人事條例》第35條，向退休警察人員寄發「退休所得替代率審定函」。明文提高退休警察的所得替代率，但考試院及銓敘部指出，因新標準僅適用於法案生效日（2025年12月28日）之後，在此之前仍按舊法計算。這意味著在2023年到2025年12月27日期間退休警察，已被調降的退休金不會自動補發差額，遭批評曲解立法原意並影響退警權益。

根據《公務人員保障法》規定，退休人員若對銓敘部的審定函不服，必須在收到次日起30日內提出復審。逾期未提出者，將喪失後續行政救濟的權利，復審申請也會被裁定為不受理。許多退警發現，審定結果與修法預期的權益提升存在明顯差距。

議員莊光大、許育愷與退警協會緊急啟動相關協助機制，首日即收到超過百分申請。按退休時間選擇範本，2018年6月30日以前退休者，請使用A版復審範本。2018年7月1日以後退休者，請使用B版復審範本，並備齊核心文件銓敘部審定函：作為復審標的，填寫完整的復審申請書務必勾選正確版本。個人身分證明文件如退休證、身分證影本。

第一波集中收件即日起到1月16日、第二波集中收件到21月19日。尚未辦理的退警可備齊文件，在截止日期前提交到莊光大議員服務處或退警協會指定的收件點，由專人協助後續遞交流程。

澎湖退警協會發動捍衛退警權益，多人集中填寫復審申請。（莊光大提供）

