節目中模擬黃國昌記者會發言！ 網友驚喊：苗博雅神預言

苗博雅在節目中預測黃國昌記者會發言。（圖擷取自新聞面對面YouTube頻道）

台灣民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今日上午召開記者會說明此次訪美成果。在此之前，台北市議員苗博雅在政論節目中，就預測黃國昌返台後的說法，不少網友看了節目內容直呼：「完全命中。」

苗博雅昨（13）日在政論節目《新聞面對面》中就表示，黃國昌明天（指14日）絕對會載譽歸國，她預測黃國昌回來後會說3件事情。第一，黃國昌會說，去美國了解了很多資訊，然後你看賴清德都沒有跟大家講清楚。至於是什麼資訊？基於與美方的互信，他先暫時保留。第二，黃國昌會表示關稅談判大有進展，但是還是要再次呼籲賴清德不要犧牲台灣的利益，不要台積電變美積電。

請繼續往下閱讀...

第三，苗博雅指出，黃國昌會提到國防預算，表示台灣民眾黨從來沒有反對過，「柯文哲是第一個提出國防預算要超過GDP3%的候選人！我們是支持國防，都是因為賴清德沒有講清楚，所以賴清德就是拖延國防預算的最大罪人。」

苗博雅最後預測，黃國昌會說，去完美國之後已經知道所有事情了，賴清德等著看，「反正大意不會超過這樣！」苗博雅還說，黃國昌明天回來，歡迎大家看看他講了些什麼。苗博雅話說完，國民黨台北市議員李柏毅也拍手表示：「我覺得很棒。」

今日，粉專「Mr.柯學先生」就分享苗博雅節目中言論，不少網友看了直呼：「根本一模一樣」、「阿苗神預言」、「完全命中」；也有網友在Threads上發布後製影片，將苗博雅發言片段後面都加入黃國昌今日記者會發言，讓其他網友大讚：「阿苗真的是全場唯一真預言家吧」、「神剪輯，來看苗預言家」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法