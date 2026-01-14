蔡易餘成功整合「山海」組嘉義隊 議長縣長力挺是民調獲勝關鍵

嘉義縣議長張明達力挺立委蔡易餘參選嘉義縣長。（取自蔡易餘臉書）

嘉義縣作為民進黨長期執政的傳統票倉，今年縣長選舉黨內初選由立委蔡易餘對上縣議員黃榮利，兩人長期經營範圍均屬海區，蔡易餘成功爭取在山區有高支持度的縣議長張明達力挺，化解8年前同樣因黨內初選而分裂的心結，以「團結的嘉義隊」獲得高支持度，在民調勝出。

8年前綠營縣長初選由現任縣長翁章梁與張明達對決，選戰激烈，選後兩人合作，翁章梁當選縣長，張明達續任議長，但基層仍有雜音，導致後續立委選舉綠營在山區得票數不如預期。

蔡易餘擔任立委十年，經營地方甚深，有翁章梁、英系大老陳明文之子立委陳冠廷支持，被視為綠營「嘉義隊」接班人，看好度高；他在初選不與對手「硬碰硬」或「相互叫陣」，而是走自己的路，早在一年前就已勤在山區走訪，瞭解民意。

本次初選蔡易餘獲得張明達支持，與張明達合照宣傳，一同拜票，不給對手見縫插針的機會，並承接翁章梁高施政滿意度的優勢。

太保市為縣治所在地，是黃榮利的大本營，3年前太保市長選舉曾引發黨內分裂，此次黃榮利參選反映綠營部分人士不滿蔡易餘接班聲浪，然而雖仍以打破「明文（陳明文）規定」為主訴求，但選民對此議題已感疲乏；黃榮利政治勢力主要在太保市、朴子市等地，選戰期間多次前往山區拜票、到廟宇參拜，但蔡易餘有張明達支持而占優勢。

而黃榮利選戰初期以身為民進黨主席賴清德「賴系」宣傳，在文宣稱獲得賴清德囑咐備戰縣長，引發關注，但後續賴清德澄清「並無此事」，而黃榮利團隊及支持者有多人曾在總統選舉力挺國民黨侯友宜，「賴清德」牌並未在基層發酵。

比較雙方政見，蔡易餘主打未來科技大縣發展，黃榮利主軸為行政經驗、還債能力，雙方各有亮點；地方分析，張明達選擇支持蔡易餘，且縣議員知名度與資源均不及立委，因而初選結果雙方支持度有落差。

著眼年底大選，蔡易餘在嘉義縣延續翁章梁高滿意度施政基礎，主打科學園區、半導體廊帶等重大建設，帶領嘉義縣邁向黃金十年；與黃榮利團隊勢力的裂痕，則有待雙方化解，若裂痕未修補，而嘉義縣「藍白合」似有眉目，反對勢力若全數集結，將是蔡易餘縣長之路的一大挑戰。

