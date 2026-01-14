為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    邱垂正提醒赴中交流不得涉政治協商 國民黨嗆：應嚴守政務官行政中立

    2026/01/14 15:56 記者施曉光／台北報導
    國民黨發言人江怡臻轉述中常會內容。（記者劉信德攝）

    國民黨發言人江怡臻轉述中常會內容。（記者劉信德攝）

    外傳「國共論壇」可望於本月下旬在北京舉行，陸委會主委邱垂正提醒台灣任何團體赴中交流，不得涉及政治性協商，也不要配合中共統戰分化，對此，國民黨發言人江怡臻今日反嗆，民進黨新潮流大老洪奇昌帶團到北京，綠營說是所謂的參訪互動，當國民黨、民眾黨進行兩岸交流，就被說成政治協商，她奉勸邱垂正應該嚴守政務官的行政中立原則。

    江怡臻表示，國民黨主席鄭麗文上任後推動兩岸交流工作，都是依照法律規範與主流民意，根據去年平面媒體所做兩岸民意調查結果，有8成以上的民意支持推動兩岸溝通交流，國民黨從事兩岸交流活動都是依照兩岸人民關係條例以及中華民國憲法，未來如果有任何交流，一定會按依法律規範與主流民意，而且符合對等與尊嚴的立場。

    此外，有關民眾黨主席黃國昌日前受邀訪美，江怡臻表示，國民黨樂見其成，並認為這可以加強美方理解台灣在野黨的立場，而且有關國防軍購預算，實際金額與空白支票存在巨大落差，這就是藍、白兩黨為何要求在國會嚴審，並呼籲總統來做國情報告並且備詢，民進黨不斷在藍、白之間見縫擦針、挑撥，其實大可不必。

