黃國昌擬自提國防特別條例 吳思瑤籲：勿丟包行政院版草案

民眾黨主席黃國昌今（14日）表示，1.25兆元政院版「國防特別條例草案」相當高比例不是對美軍購，他訪美後反對的決心更強烈，待國防部在秘密會議報告特別預算後，民眾黨團將自提版本。民進黨政策會執行長吳思瑤回應，她肯定黃國昌肯認強化國防實力的必要，呼籲未來提案應與行政院版本併案審查，勿丟包院版進行政治操作。

對於黃國昌的訪美行，吳思瑤表示，美方邀請黃國昌就軍購內容與國安議題進行溝通，顯然已發生正面效果，而黃國昌也正式表態國防提升強化的必要，這是好事。

針對民眾黨團擬自提版本，吳思瑤強調，她尊重立委與黨團的提案權，也歡迎提出對案，但應將行政院版草案併案討論，不應丟包執政黨版本。

吳思瑤回顧，本屆立法院已發生數次在野黨排除政院版本、僅審議在野版本的案例，包括國會擴權相關修法、以及「財劃法修正草案」等。版本不分先來後到、不分政黨顏色，亦無所謂「大小漢」之分，應受到公平對待，讓行政院版一併付委審查，以承擔政治與行政責任。

至於軍購條例內容，吳思瑤表示，立法院可透過審查過程中理性討論，採納不同意見補強現有條文，修出一個最符合台灣需求、強化國防、也最能監督落實軍購的條例。

吳思瑤也強調，未來法案的核心應涵括對外軍購、以及國防產業自主，兩者不可偏廢；因為就長期而言，台灣的國防產業鏈提升、國防工業推動，不只有在軍購，也是增進台灣經貿實力的方向。

