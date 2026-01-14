為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宋瑋莉兒子林益諄被爆要求黨工成立網軍未果 拍桌怒吼嚇哭懷孕員工

    2026/01/14 13:52 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文任命的文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄，先是去年底傳出與某電視台記者發生動手衝突事件，且事後處理態度不佳，近日又被爆為了要求黨工成立網軍，竟然拍桌怒吼嚇哭懷孕員工。（取自林益諄臉書）

    國民黨主席鄭麗文任命的文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄，先是去年底傳出與某電視台記者發生動手衝突事件，且事後處理態度不佳，近日又被爆為了要求黨工成立網軍，竟然拍桌怒吼嚇哭懷孕員工。（取自林益諄臉書）

    國民黨主席鄭麗文任命的文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄，先是去年底傳出與某電視台記者發生動手衝突事件，且事後處理態度不佳，近日又被爆為了要求黨工成立網軍，竟然拍桌怒吼嚇哭懷孕員工。由於此事讓鄭麗文頗感頭疼，林益諄已被要求去職。

    周軒在臉書PO文分享，國民黨文傳會爭議又一樁。文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，1月9日周五，林益諄把4位黨工叫進辦公室，分別是一位女生、三位男生，新媒體部主任王安國則因為有事不在，用手機擴音一起溝通。

    過程中，林益諄要求新媒體成員創矩陣帳號，且一個人要創20個，要新媒體成員們成立網軍帳號，但這些成員認為，新媒體工作是來拍攝、剪輯影片的，因此不願意配合。

    據悉，林益諄因此在辦公室內怒吼飆罵、拍桌甚至摔東西，罵到外面都聽得很清楚，聲音大到不只有文傳會辦公室聽到，連外面走廊、聯誼廳都能聽到林益諄聲音，還夾帶有七、八字經髒話，一度讓一位女同仁驚恐落淚，更甚者，其中被飆罵爆哭的女員工，還懷有4個月身孕，當下懷孕的女員工覺得很無助，還傳訊息給外面黨工求助，因此緊急通報主席辦公室，鄭麗文才即時介入，要林益諄都先在家不必到辦公室。

    相關新聞:

    與媒體衝突又飆罵小黨工 國民黨文傳會副主委林益諄被去職

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播