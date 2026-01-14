宋瑋莉兒子林益諄被爆要求黨工成立網軍未果 拍桌怒吼嚇哭懷孕員工

國民黨主席鄭麗文任命的文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄，先是去年底傳出與某電視台記者發生動手衝突事件，且事後處理態度不佳，近日又被爆為了要求黨工成立網軍，竟然拍桌怒吼嚇哭懷孕員工。（取自林益諄臉書）

國民黨主席鄭麗文任命的文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄，先是去年底傳出與某電視台記者發生動手衝突事件，且事後處理態度不佳，近日又被爆為了要求黨工成立網軍，竟然拍桌怒吼嚇哭懷孕員工。由於此事讓鄭麗文頗感頭疼，林益諄已被要求去職。

周軒在臉書PO文分享，國民黨文傳會爭議又一樁。文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，1月9日周五，林益諄把4位黨工叫進辦公室，分別是一位女生、三位男生，新媒體部主任王安國則因為有事不在，用手機擴音一起溝通。

過程中，林益諄要求新媒體成員創矩陣帳號，且一個人要創20個，要新媒體成員們成立網軍帳號，但這些成員認為，新媒體工作是來拍攝、剪輯影片的，因此不願意配合。

據悉，林益諄因此在辦公室內怒吼飆罵、拍桌甚至摔東西，罵到外面都聽得很清楚，聲音大到不只有文傳會辦公室聽到，連外面走廊、聯誼廳都能聽到林益諄聲音，還夾帶有七、八字經髒話，一度讓一位女同仁驚恐落淚，更甚者，其中被飆罵爆哭的女員工，還懷有4個月身孕，當下懷孕的女員工覺得很無助，還傳訊息給外面黨工求助，因此緊急通報主席辦公室，鄭麗文才即時介入，要林益諄都先在家不必到辦公室。

