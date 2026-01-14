台美關稅15％國台辦嗆「未談先跪」 學者酸：中共應擔心自己才對

美國總統川普近日指出，「即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易往來的國家，其與美國進行的所有貿易，均須繳納25%的關稅」。外界認為中國將是最大苦主；圖為2023年時任伊朗總統萊希造訪北京會見中共領導人習近平。（美聯社檔案照）

《紐約時報》報導，川普政府將與台灣達成關稅協議，雙方已進入談判最後階段，美國將把對台灣出口商品的關稅稅率，從20％調降至15％，而台積電須在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日大罵，「民進黨當局」在關稅談判中「未談先跪」，在經濟勒索前「打左臉送右臉」，「賣身券」越談越多；學者直指，中國與伊朗政權有密切經貿往來，將連帶被美國追加25%懲罰性關稅，中共應該擔心它自己才對。

朱鳳蓮在國台辦記者會聲稱，所謂的協議，是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀。這不僅暴露了「美國優先」的利己本性，更暴露出美國將台灣視為棋子的險惡用心。

朱鳳蓮指控，「民進黨當局」面對外部勢力明目張膽的霸凌和掠奪，不僅毫不抵制，反而主動迎合，將島內核心技術優勢當做向外部勢力獻媚的「投名狀」，在關稅談判中「未談先跪」，在經濟勒索前「打左臉送右臉」，「賣身券」越談越多，最終只會摧毀台灣經濟發展前景、損害台灣民眾長遠利益。

朱更說，半導體產業是台灣同胞的寶貴資產，台積電在美國施壓、「民進黨當局」獻祭之下，逐步淪為「美積電」，台灣核心優勢產業被民進黨當局主動出賣，只會讓台灣更加任由美方宰割，喪失經濟競爭力，嚴重損害台灣民眾利益和產業發展前景。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共又在散播疑美論，並質疑台方這邊「未談先跪」，這些都是中共一貫的操作。如果台灣能夠爭取到對等關稅15%且不疊加，就跟日本、韓國一樣，可見台灣展現出來的價值及台灣半導體產業具有舉足輕重的角色。

洪敬富指出，中共不斷操作疑美論，還會找台灣內部的親中團體協力，比如質疑關稅15%是犧牲台灣權益、台積電會變成「美機電」。但實際上，台積電赴美佈局是該公司全球佈局策略的一部分，對台美而言是雙贏互利，並不是護國神山被賣掉。

洪敬富批評，中共的操作在台灣不會有太大市場，只是在提供親中團體輿論的素材，政治效果會越來越低。因為賴政府在台美關稅拿到非常漂亮的成績單，反觀中國與伊朗政權有密切經貿往來，中國是伊朗最大貿易夥伴，將連帶要被美國追加25%懲罰性關稅，中共應該擔心它自己才對。

