閃電訪美白營稱美方請求保密 網洗版狂酸：自己保密罵別人黑箱

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，聲稱去談關稅、軍購，引發外界討論，他今日返台卻稱，拜會美國貿易代表署（USTR）時才知道「原來條件都已經談妥了」。黃國昌也稱。與他同行的前國際部主任林子宇也發文轉述相關說法，不過網友並不買單，在林子宇的發文下方紛紛諷刺「別人就要公開透明，你們就可以保密協定」、「短短幾小時怎麼安排4個以上的行政部門」、「原來就是黑箱，太離譜了！」

甫率團訪美回台的黃國昌今日在記者會中提到關稅議題時表示，他們的確有去USTR，但到場才發現關稅談判的條件已經談妥了。他坦言：「我們也是滿驚訝的，身為台灣的國會議員，竟然是到USTR我才知道原來條件都已經談妥了。」他也聲稱見了美方人士談及軍購議題，但因默契不能對外說明，並稱在訪美後，反對政院版國防特別條例的決心更加強烈，因此計畫要自提民眾黨版本。

林子宇今上午在臉書發文提出7點，內容為「1.我抵達台灣，即收到保密請求，基於外交誠信，台灣民眾黨會遵守」、「2.此行拜會包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT/W、美國戰爭部『等』行政部門」、「3.與對等、符合台灣訪團關注之議題之人選會面」、「4.去年就有出訪規劃，我方主動喊停；我卸任前夕恰逢美國國務院針對對台軍購八大項進行國會知會程序，我們又將出訪議題拿出來討論，美方協助推展，並盡善盡美依照我們的期待，一天密切的會議安排」。

林子宇也提到，「5.台灣不管政府和政黨都應該跟對岸溝通與交流」、「6.軍購『過去犯的錯』不能也不應再犯」、「7.民眾黨會提出自己版本的特別條例」。

網友在其發文底下紛紛批評「現在知道要保密了，然後之前就一直說國家黑箱？」、「別人就要公開透明，你們就可以保密協定」、「自己就基於誠信保密，民進黨就是黑箱談判？雙標成這樣怎麼好意思」、「原來就是黑箱，太離譜了！」、「美方『請求』？要確定餒」、「你的保密是保密，別人的保密就是隱瞞事實、欺騙國人！」

也有網友質疑「好想知道，短短幾小時怎麼安排4個以上的行政部門」、「直播呢？公開透明呢？」、「第5點要怎麼做到？先承認九二共識嗎？」、「怎麼這種成天愚弄選民的政黨，還有人會支持，真的是很可憐，根本詐騙集團黨」、「每次都在迴力鏢」。有人更感嘆「騙子能騙多久，決定於傻子有多傻」。

