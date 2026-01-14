為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    白營學者酸民進黨立委、學者「法律呆頭鵝」 莊瑞雄不忍插嘴反嗆

    2026/01/14 13:14 記者黃靖媗／台北報導
    立法院14日舉行總統彈劾案公聽會，民進黨立委莊瑞雄在東海大學法律系退休教授林騰鷂發言時，忍不住插嘴痛批林「亂講」。（記者田裕華攝）

    立法院今（14）日舉行總統彈劾案公聽會，受民眾黨邀請出席的東海大學法律系退休教授林騰鷂除了在開場細數總統賴清德的「十大惡行」，在最終答復時，又再度痛罵賴清德，稱「主權在民，主權不是在賴清德身上」。讓民進黨立委莊瑞雄忍不住插嘴怒嗆「亂講」，強調「主權在民，但主權不在藍白」。

    林騰鷂發言時首先怒批，民進黨立委及推薦的學者都像「法律的呆頭鵝」，沒有讀通、讀透憲法，不清楚憲法基本精神。

    林強調，憲法第一項精神就是「主權在民，主權不是在賴清德身上」，批評賴清德將行政院長當「稻草人」，如今民進黨要他們去倒閣稻草人。

    針對藍白不審預算強推倒閣的指控，林騰鷂反批，1.25兆國防特別預算僅用兩張A4紙說明，賴清德與民進黨立委怎麼對得起自己的良心，指控民進黨「欺壓台灣人民，浪費人民血汗納稅錢」。

    莊瑞雄這時忍不住插話反駁，稱林騰鷂是在「亂講」、「罵人」，並說公聽會現場「不是要讓你罵的欸」。針對林的「主權不在賴清德」論述，莊瑞雄也反嗆，「主權當然在民啊！但主權不在藍白啊！搞清楚欸，這搞錯了吧」。

