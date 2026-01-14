為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蔡易餘10年立委服務獲民心 初選勝出仍將一步一腳印拚選舉

    2026/01/14 13:14 記者王善嬿／嘉義報導
    立委蔡易餘（右二）在民進黨嘉義縣長黨內初選勝出，輔選團隊高興歡呼。（記者王善嬿攝）

    立委蔡易餘（右二）在民進黨嘉義縣長黨內初選勝出，輔選團隊高興歡呼。（記者王善嬿攝）

    民進黨嘉義縣長黨內初選由立委蔡易餘與縣議員黃榮利捉對廝殺，蔡易餘連任3屆立委、至今深耕服務10年，海區有死忠支持者，初選也有山區嘉義縣長翁章梁、議長張明達輔選，展現團結氣勢，憑實力自初選勝出。蔡易餘說，為年底選舉「繼續拚」，持續一步一腳印努力，從最基層照顧選民、服務好鄉親。

    布袋的支持者說，蔡易餘很了解農、漁民甘苦，爭取許多農、漁業補助，去年丹娜絲颱風、西南氣流豪雨釀海區嚴重災情，蔡易餘第一時間到現場勘災、協助爭取很多中央補助，此次初選得知勝出結果，讓原本緊張的心情鬆一口氣。

    蔡易餘自投入初選，18鄉鎮市按戶拜訪、車隊掃街，不僅曬黑還喉嚨喊到沙啞，他認為，初選勝出是擔任10年立委累積的實力展現，政治很難用策略去改變，因做了10年立委、深耕海區，這1年來山區鄉鎮長、農會帶著他拜票、展現支持力道，未來將以「團結嘉義隊」為核心，整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金10年。

    一路幫蔡易餘輔選的水上鄉長林緗亭說，父親、前水上鄉長林琨山過世前，念茲在茲希望蔡易餘初選能過關，今天剛好也是父親冥誕，她立即與父親報告蔡易餘初選勝出好消息，相信父親很欣慰；此次初選拿到參加嘉義縣長選舉資格還要繼續努力，蔡易餘體態穩重，希望穩住嘉義、讓嘉義加速前進。

    林緗亭（中）的父親、已故水上鄉長林琨山今冥誕，她表示，父親得知結果會很欣慰。（記者王善嬿攝）

    林緗亭（中）的父親、已故水上鄉長林琨山今冥誕，她表示，父親得知結果會很欣慰。（記者王善嬿攝）

    熱門推播