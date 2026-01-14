國台辦稱台獨越瘋狂「反獨繩索」勒越緊！ 學者批：精神勝利法

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

中國將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，賴清德總統日前指出，「對任何被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲」，「絕不容許中國的手伸進台灣這塊土地上來」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日反嗆，稱台獨份子在「台獨」絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊；學者批評，這種做法像是一種「精神勝利法」，無法實際懲治，只能透過言語反覆宣告立場。

朱鳳蓮聲稱，台灣是中國的台灣。台獨份子分裂國家、破壞兩岸關係，我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。台獨份子在「台獨」絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場。

對於陸委會指出，中國對台灣人民無管轄權，將採取必要作為，研擬反制措施。朱鳳蓮則嗆言，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。台獨頑固份子、打手幫凶分裂國家、破壞兩岸關係、損害同胞利益福祉，被依法懲治、終身追責是咎由自取。

她更說，依法懲治台獨頑固份子、打手幫凶，是捍衛國家主權和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉，「我們奉義而行、依法而行，絕不姑息、絕不手軟」。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這類發言本質上是一種高度儀式化的政治宣示，非具備任何實質法律效力的行動。中國對台灣並無司法或行政管轄權，無論將誰列入所謂「台獨頑固份子」或「打手幫凶」，在現實層面都無法執行。正因如此，這種做法更像是一種「精神勝利法」，無法實際懲治，只能透過言語反覆宣告立場，向內部交代政治姿態。

洪浦釗指出，國台辦以極端、情緒化的語言進行指控，其真正的主要受眾並非台灣，而是中國內部社會。在當前經濟下行、社會壓力升高、外交環境受挫的背景下，中國需要持續對內展現「反獨強硬」的形象，以維持既有的政權敘事正當性。這也是為何相關言論多出現在記者會與官方話語中，卻鮮少伴隨任何具體可行的法律或外交作為。

洪浦釗分析，從另一個角度看，語言越是激烈，反而越顯示其現實行動能力的不足。如果真握有可實際運用的工具，就不需要反覆以「終身追責」、「身敗名裂」等語句進行情緒動員。這類操作更像是象徵性的權力展示，而非具備實質效果的威嚇。

「對台灣社會而言，這種話語的效果正在遞減！」洪浦釗說，當最嚴厲的措辭被不斷重複、卻始終沒有後續行動，威嚇自然會轉化為政治噪音。賴清德總統所說「不容許中國的手伸進台灣」，正是對這類跨境政治恐嚇的清楚回應，也反映出台灣社會對此種話語操作的免疫力正在提升。

他批評，這些發言與其說是在懲治台獨，不如說是在對內證明政權仍然「有在懲治台獨」。當政治宣示取代實質管轄，語言本身成為唯一的權力來源，而這樣的權力，恰恰也是最脆弱的。

