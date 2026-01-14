黃國昌率團拜會AIT總部 杜奕瑾：不用官員邀請也可以上去

台灣民眾黨主席黃國昌（見圖）12日率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。圖為黃國昌步出AIT總部大樓。（中央社）

台灣民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，AIT的總部就是在台灣內湖，AIT的老闆是美國國務院，那棟樓是AIT駐DC小辦公室，位於集中商業大樓，頂樓不用官員邀請也可以上去。

黃國昌、候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇抵達華府後，約上午10時赴白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building），在執行理事藍鶯（Ingrid Larson）陪同下會談逾1小時，一行人於下午1時趕赴美國在台協會（AIT）位於維吉尼亞州的總部，國務院中國與台灣議題研究員莊宛樺（Jessica Drun）等人現身同棟大樓。

