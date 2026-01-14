為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    籲走憲法正門監督行政權 莊瑞雄痛批「立院素質太低」是國家混亂根源

    2026/01/14 12:45 記者黃靖媗／台北報導
    立法院今（14）日舉行總統彈劾案公聽會，民進黨立委莊瑞雄發言痛批，「國家現在當然亂」，其根源就在「立法院素質太低」。（記者田裕華攝）

    立法院今（14）日舉行總統彈劾案公聽會，民進黨立委莊瑞雄發言痛批，「國家現在當然亂」，其根源就在「立法院素質太低」，一兩年立法院的亂象，就是倉促修法的嚴重後遺症；憲法法庭判決已明確指出，總統與立法院間不存在直接的政治責任關係，呼籲立法院要監督行政權，應走憲法的正門，不應鑽政治的後門。

    莊瑞雄指出，國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌提出的彈劾案由中，寫到「放任台積電赴美投資，出賣台灣關鍵產業」，但去年該案提出時，台積電股價是1400元，今天台積電股價超過1700元，好像在說，「政府怎麼可以這麼糟糕，讓台積電赴美投資以後，讓股價從1400漲到1700」，讓人感到錯亂。

    針對多名專家學者發言稱賴清德「獨裁」，莊瑞雄說，賴清德上任至今，民主仍繼續大鳴大放、大放異彩，沒有任何言論自由會受到剝奪，相信沒人會覺得賴是個獨裁的總統。

    莊瑞雄痛批，國家現在亂的原因，根源就在「立法院素質太低了！」，難怪立法院一直擴權；他指出，民進黨確實曾提出要國會改革，但本屆立法院由藍白通過的法案「裡面改革了嗎？只讓國家憲政更大亂」，這一兩年立法院的亂象，就是倉促修法，透過多數而不去討論便修法產生的嚴重後遺症。

    莊瑞雄說，當一個國會改革的法案讓立法院都能當檢察官、當法官，可以做決議稱憲法法庭的判決無效，這是荒謬！

    莊指出，在野黨如今「痛罵卓榮泰，彈劾賴清德」，是邏輯不通，雖然聲稱是憲政究責，但實際上是政治的表演與鬥爭，若要真正究責行政院長，應提出不信任案，若真正要究責總統，則應提出罷免案。

    莊瑞雄表示，憲法法庭113年憲判字第9號已明白指出，總統與立法院間不存在直接的政治責任關係，藍白兩黨也許覺得，他們加起來比較多，且總統選票當初佔比未過半，因此立法院有最大的民意基礎，但真正當選的人仍是總統，總統有最大的民意基礎，立法院要監督行政權，應走憲法的正門，不應鑽這種政治的後門。

