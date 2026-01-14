為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    讚陳亭妃有韌性 王世堅：勝率最高、勝面最大

    2026/01/14 12:41 記者洪瑞琴／台南報導
    民進黨台南市長初選最後衝刺，王世堅（左）陪同陳亭妃（中）掃街拜票。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨台南市長初選最後衝刺，王世堅（左）陪同陳亭妃（中）掃街拜票。（記者洪瑞琴攝）

    今（14）日晚間民進黨台南市長初選民調登場前關鍵時刻，「扶龍王」王世堅今陪同立委陳亭妃在台南掃街拜票，全力衝刺。王世堅力挺表示，陳亭妃「勝率最高、勝面最大」，更直言她27年從政堅強温柔，是他自己看過「最堅強、最有韌性的女性政治人物」。

    王世堅指出，陳亭妃一路走來，面對「大軍壓境、派系圍攻」，卻始終泰山崩於前而面不改色，展現樂觀、勇敢向前衝的精神。他形容，陳亭妃問政踏實、服務細膩，問政從從容容、服務游刃有餘，深獲地方鄉親肯定與感動。

    王世堅也特別提到，陳亭妃擁有驚人體力與毅力，37個行政區、總里程518公里，單車繞騎一步一腳印走遍台南，這樣的行動力與耐力，堪稱最堅強的女性代表，有條件成為台南市首位女性市長。即使面對各種「奇奇怪怪的攻擊」，陳亭妃始終以平常心面對，展現高度政治成熟度。

    陳亭妃則表示，支撐她一路走到今天的，是人民給予的力量。她說，從選民的眼神中，看見大家的期待與託付，許多市民希望台南能迎來一位女性市長，「為台南顧家、為城市注入不同的溫度與改變」，一起打造不一樣的台南。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播