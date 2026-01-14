讚陳亭妃有韌性 王世堅：勝率最高、勝面最大

民進黨台南市長初選最後衝刺，王世堅（左）陪同陳亭妃（中）掃街拜票。（記者洪瑞琴攝）

今（14）日晚間民進黨台南市長初選民調登場前關鍵時刻，「扶龍王」王世堅今陪同立委陳亭妃在台南掃街拜票，全力衝刺。王世堅力挺表示，陳亭妃「勝率最高、勝面最大」，更直言她27年從政堅強温柔，是他自己看過「最堅強、最有韌性的女性政治人物」。

王世堅指出，陳亭妃一路走來，面對「大軍壓境、派系圍攻」，卻始終泰山崩於前而面不改色，展現樂觀、勇敢向前衝的精神。他形容，陳亭妃問政踏實、服務細膩，問政從從容容、服務游刃有餘，深獲地方鄉親肯定與感動。

請繼續往下閱讀...

王世堅也特別提到，陳亭妃擁有驚人體力與毅力，37個行政區、總里程518公里，單車繞騎一步一腳印走遍台南，這樣的行動力與耐力，堪稱最堅強的女性代表，有條件成為台南市首位女性市長。即使面對各種「奇奇怪怪的攻擊」，陳亭妃始終以平常心面對，展現高度政治成熟度。

陳亭妃則表示，支撐她一路走到今天的，是人民給予的力量。她說，從選民的眼神中，看見大家的期待與託付，許多市民希望台南能迎來一位女性市長，「為台南顧家、為城市注入不同的溫度與改變」，一起打造不一樣的台南。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法