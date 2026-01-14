為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴總統彈劾案公聽會 白委劉書彬轟行政獨裁

    2026/01/14 12:26 記者林欣漢／台北報導
    立法院今召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會。（記者田裕華攝）

    立法院今召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，民眾黨立委劉書彬點名賴總統去年發動大罷免來對抗國會，用團結十講來撕裂社會，行政院8次提出覆議案都失敗，均遭立法院否決，之後竟拒絕副署與公布法律，實質架空立法權，形同走向行政獨裁。

    劉書彬強調，依據中華民國憲法，行政院長在覆議失敗後，應立即接受立法院的決議，賴總統並負有公布法律的義務。但賴、卓卻用「不副署」的手段阻擋法案生效，這不僅是政治操作，更是公然踐踏民主程序與三權分立的基石。此例一開，未來總統皆可拒絕公布不符其利益的法律，實質架空立法權，形同走向行政獨裁。

    對於現有的8位大法官中，有5位宣告憲訴法修正案違憲，另外3位大法官迴避未參與評議，劉書彬質疑程序違法，賴總統有憲法忠誠義務，應積極與在野黨協商補提名大法官，而非消極放任司法機關在違法程序下運作，造成球員兼裁判的荒謬現象。

    劉書彬強調，賴總統德不配位，明知有憲政風險仍執意妄為。在野提出彈劾並非為了政黨勝負，而是為了讓憲政責任被歷史記錄。她也以南韓前總統尹錫悅近日被檢方求處死刑為例，對賴總統提出忠告，呼籲賴總統應守法守憲，慎行手中的權力，否則將面臨歷史的審判與嚴重的後果。

